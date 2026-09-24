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Türkiye-Fransa maçı öncesi Zidane’dan dikkat çeken sözler: "Bize sorun yaratacaklar"

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Türkiye-Fransa maçı öncesi Zidane’dan dikkat çeken sözler: "Bize sorun yaratacaklar"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de oynanacak Türkiye-Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Milli Takım’ı öven Zidane, “Çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar” dedi. Arda Güler için de “Çok çok iyi bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız 25 Eylül Cuma günü Fransa Milli Takımı'nı ağırlayacak. Fransa'nın teknik direktörü Zindeine Zidane , karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı'na futbolcu olarak girmesinin üzerinden 32 sene geçtiğini ve hala aynı heyecana sahip olduğunu belirten Zidane, takım olarak yine kupa kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Şu ana kadar üç antrenman yaptıklarına dikkati çeken Zidane, tek planlarının kazanmak olduğunu ve güzel bir maç olacağını kaydetti.

Zinedine Zidane Milli Takım antrenmanında (AA)Zinedine Zidane Milli Takım antrenmanında (AA)

"TAKIMIN KAPILARI HERKESE AÇIK"

Zidane, bütün ışıkların üzerinde olmasının hoşuna gittiğini vurgulayarak "Şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyeti ve takım olarak kazanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Takıma çağrılan genç oyuncularla ilgili soru üzerine Zidane, "Fransa milli takımı herkese açık. Ben onların ilk milli takım antrenörleri olarak çok seviniyorum ve onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane Milli Takım antrenmanında (AA)Zinedine Zidane Milli Takım antrenmanında (AA)

"BEKLENMEDİK BİR DURUMDU"

Zidane, Türk Milli Takımı ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar."

Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısında (AA)Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısında (AA)

"ÇOK DOĞAL BİR DURUM"

"Bütün projektörler üzerinizde, bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" şeklinde bir soru üzerine Zidane, "Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik koçum. Ona göre oyuncularım da yapacak işlerini biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu." yanıtını verdi.

Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısında (AA)Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısında (AA)

ARDA HAKKINDA

Fransız teknik adam, eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili soru üzerine "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum." dedi.

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