UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, yeni sezonun ilk maçında Galler'i Estádio José Alvalade'de konuk etti. A Ligi'nde mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başladı.

AHaber CANLI YAYIN KARŞILAŞMADA GOLLER FELİX'TEN NET VURUŞ

Mücadelenin 22. dakikasında Joao Felix yerden uzak köşeye topu gönderdi ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

CRISTIANO RONALDO VAR'A TAKILDI!

Karşılaşmanın 58. dakikasında Ronaldo'nun kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

İLK 11'LER Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, R. Neves, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

Galler: Ward, N. Williams, Cabango, B. Davies, Dasilva, Ampadu, J. James, Brooks, Sheehan, Johnson, James.

PORTEKİZ'İN BAŞINDA JORGE JESUS VAR

Teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Kadrosunda Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını bulunduran Portekiz'de gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves ve Joao Felix gibi önemli isimlerin de yer aldığı Portekiz, hücum gücünü sahaya yansıtarak ilk maçından üç puanla ayrılmak istiyor.