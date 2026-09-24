Uluslar Ligi karşılaşması'nda Portekiz kazanan taraf
2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber’den canlı yayınlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, yeni sezonun ilk maçında Galler'i Estádio José Alvalade'de konuk etti. A Ligi'nde mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başladı.
KARŞILAŞMADA GOLLER
FELİX'TEN NET VURUŞ
Mücadelenin 22. dakikasında Joao Felix yerden uzak köşeye topu gönderdi ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.
CRISTIANO RONALDO VAR'A TAKILDI!
Karşılaşmanın 58. dakikasında Ronaldo'nun kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
İLK 11'LER
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Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, R. Neves, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.
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Galler: Ward, N. Williams, Cabango, B. Davies, Dasilva, Ampadu, J. James, Brooks, Sheehan, Johnson, James.
PORTEKİZ'İN BAŞINDA JORGE JESUS VAR
Teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Kadrosunda Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını bulunduran Portekiz'de gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves ve Joao Felix gibi önemli isimlerin de yer aldığı Portekiz, hücum gücünü sahaya yansıtarak ilk maçından üç puanla ayrılmak istiyor.
GALLER İÇİN ÖNEMLİ SINAV
Craig Bellamy yönetimindeki Galler ise A Ligi'ne kalıcı olma hedefi doğrultusunda Avrupa'nın güçlü milli takımlarından Portekiz karşısında önemli bir sınav verecek. Deplasmanda oynayacağı karşılaşmada güçlü rakibinin hücum hattına karşı savunma disiplinini ön planda tutması beklenen Galler, hızlı hücumlarla Portekiz savunmasında boşluk arayacak. Brennan Johnson, Daniel James ve David Brooks gibi etkili hücum oyuncuları, konuk ekibin gol yollarındaki önemli kozları arasında yer alıyor.