A Milli Futbol Takımı’mızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli’de ağırlayacağı dünya devi Fransa karşılaşmasının hakem kadrosu netleşti. UEFA, kritik mücadeleye Alman hakem Felix Zwayer'i atadı. Zorlu randevuda VAR koltuğunda ise yine Almanya Futbol Federasyonu’ndan Christian Dingert oturacak.

A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de ağırlayacağı dünya devi Fransa karşılaşmasının hakem kadrosu netleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer, Zwayer'in yardımcıları olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmada Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.

TARİH YAZDIĞIMIZ MAÇIN HAKEMİ YİNE SAHADA!

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek tarih yazmış ve ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı göstermişti. Ay-yıldızlı ekibimize A Ligi kapılarını açan bu tarihi zaferi yöneten Alman hakem Felix Zwayer, Millilerin A Ligi'ndeki ilk sınavı olan Fransa mücadelesinde de görev yapacak.

KOCAELİ'DEKİ ZORLU RANDEVUDA DÜDÜK ÇALACAK

25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Fransa karşılaşmasında Felix Zwayer'in yardımcılıklarını yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan isimler üstlenecek. Maçın VAR koltuğunda ise tecrübeli isim Christian Dingert oturacak.