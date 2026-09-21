Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken organizasyon tarihine damga vuran golcüler yeniden sahne alacak.

A Haber, A Spor ve ATV ekrenlarından izleyicilerle buluşacak olan turnuvada heyecan artıyor. İlk defa 2018/19 sezonuyla başlayan ve 5. kez düzenlenecek olan turnuva birbirinden kaliteli isimlere sahne olacak.

Avrupa'nın yıldız isimlerini karşı karşıya getiren turnuvanın gol krallığı listesinde Erling Haaland zirvede bulunuyor. Norveçli santrfor, forma giydiği 16 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırdı.