UEFA Uluslar Ligi’nin en golcü futbolcuları belli oldu! Haaland zirvede, Ronaldo ve Mitrovic takipte
Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverler ile buluşacak UEFA Uluslar Ligi’nde 2026-2027 sezonu öncesinde organizasyon tarihinin en golcü futbolcuları dikkat çekti. Norveçli yıldız Erling Haaland, 16 karşılaşmada kaydettiği 19 golle listenin zirvesinde yer aldı. Cristiano Ronaldo ve Aleksandar Mitrovic ise 15’er golle Haaland’ı takip etti.
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken organizasyon tarihine damga vuran golcüler yeniden sahne alacak.
A Haber, A Spor ve ATV ekrenlarından izleyicilerle buluşacak olan turnuvada heyecan artıyor. İlk defa 2018/19 sezonuyla başlayan ve 5. kez düzenlenecek olan turnuva birbirinden kaliteli isimlere sahne olacak.
Avrupa'nın yıldız isimlerini karşı karşıya getiren turnuvanın gol krallığı listesinde Erling Haaland zirvede bulunuyor. Norveçli santrfor, forma giydiği 16 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırdı.
HAALAND ZİRVEDE
Norveç Milli Takımı'nın en önemli hücum silahı olan Erling Haaland, Uluslar Ligi'nde yakaladığı etkileyici gol ortalamasıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
16 müsabakada 19 gol atan Haaland, maç başına 1 gol barajını aşmayı başardı. Norveçli yıldız, turnuvadaki yüksek skorer performansıyla Cristiano Ronaldo ve Aleksandar Mitrovic gibi tecrübeli isimleri geride bıraktı.
RONALDO TAKİPTE
Listenin ikinci sırasında Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Uluslar Ligi'nde çıktığı 20 karşılaşmada 15 gol kaydetti.
Sırbistan forması giyen Aleksandar Mitrovic de 19 maçta attığı 15 golle Ronaldo ile aynı gol sayısına ulaştı. İki oyuncu arasındaki sıralamayı maç sayısı belirledi.
GOL KRALLIĞINDA TABLO
İşte Uluslar Ligi tarihinde gol krallığı yarışı...
- Erling Haaland (Norveç) 16 maç 19 gol
- Cristiano Ronaldo (Portekiz) 20 maç 15 gol
- Aleksandar Mitrovic (Sırbistan) 19 maç 15 gol
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- Viktor Gyökeres (İsveç) 11 maç 10 gol
- Romelu Lukaku (Belçika) 10 maç 10 gol
- Edin Dzeko (Bosna-Hersek) 19 maç 9 gol
- Kylian Mbappe (Fransa) 21 maç 9 gol