UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, yeni sezonun ilk maçında Galler'i Estádio José Alvalade'de konuk edecek. A Ligi'nde mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ-GALLER MAÇI A HABER'DE Estádio José Alvalade'de oynanacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, J. Neves, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

Galler: Ward, N. Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva, Ampadu, J. James, Brooks, Thomas, Johnson, James.

PORTEKİZ'İN BAŞINDA JORGE JESUS VAR

Teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Kadrosunda Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını bulunduran Portekiz'de gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves ve Joao Felix gibi önemli isimlerin de yer aldığı Portekiz, hücum gücünü sahaya yansıtarak ilk maçından üç puanla ayrılmak istiyor.