Mücadelenin 60. dakikasında kornerden kullanılan topta son dokunuşu Rasmus Hojlund yaptı ve maçta 2-2'lik beraberlik sağlandı.

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta İspanyol hakem Tobias Stieler düdük çaldı.

Norveç'te gözler bir kez daha Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Manchester City formasıyla sergilediği golcü kimliğini milli takıma da taşıyan yıldız santrfor, takımının hücumdaki en büyük kozu konumunda. Martin Ødegaard, Alexander Sørloth ve Antonio Nusa gibi önemli isimlerin de bulunduğu Norveç, Haaland'ın gol yollarındaki etkinliğinden güç alarak Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

İLK 11'LER NORVEÇ: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berg, Berge, Nusa, Haaland, Bobb.

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berg, Berge, Nusa, Haaland, Bobb. DANİMARKA: Jorgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Froholdt, Hojbjerg, Damsgaard, Højlund, Dorgu.

DANİMARKA'NIN GOL UMUDU HØJLUND

Teknik direktör Brian Riemer yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'ne iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Danimarka, yeni sezonda yeniden Avrupa'nın dikkat çeken milli takımlarından biri olmayı hedefliyor. Tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren Danimarka, özellikle hücum hattındaki seçenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşatmanın peşinde.

Danimarka'da gözler Rasmus Højlund'un üzerinde olacak. Napoli forması giyen 23 yaşındaki golcü, hızı, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard ve Gustav Isaksen gibi önemli isimlerin de yer aldığı Danimarka, Højlund'un gol yollarındaki etkinliğinden güç alarak Uluslar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.