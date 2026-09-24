Norveç-Danimarka Uluslar Ligi mücadelesinde ev sahibi 3-2 kazandı
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Norveç ve Danimarka karşı karşıya geldi. A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A2'den canlı yayınlandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Norveç, yeni sezonun ilk maçında Danimarka'yı Oslo'daki Johan Ullevaal Stadion'da konuk etti.
A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta İspanyol hakem Tobias Stieler düdük çaldı.
KARŞILAŞMADA GOLLER
OSCAR BOBB PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 14. dakikasında Oscar Bobb, Norveç'i 1-0 öne geçiren golü attı.
HAALAND DURDURULAMIYOR
Karşılaşmanın 18. dakikasında Erling Haaland, Norveç'e 2-0'lık üstünlüğü getirdi.
DAMSGAARD'DAN AKILALMAZ BİR VURUŞ
Karşılaşmanın 25. dakikasında Danimarkalı Damsgaard, müthiş frikik golüyle skoru 2-1 yaptı.
HOJLUND SAHNEDE
Mücadelenin 60. dakikasında kornerden kullanılan topta son dokunuşu Rasmus Hojlund yaptı ve maçta 2-2'lik beraberlik sağlandı.
HAALAND'DAN GELİŞİNE FÜZE!
Mücadelenin 73. dakikasında kornerden kullanılan topta Erling Haaland ceza sahası dışından topa gelişine vurdu ve kaleciyi sol üst köşeden avlamayı başardı.
NORVEÇ'TE GÖZLER HAALAND'DA
UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Norveç, güçlü kadrosuyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Son dönemde Avrupa futbolunda yükselişe geçen İskandinav ekibi, özellikle hücum hattındaki yıldızlarıyla turnuvada dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.
Norveç'te gözler bir kez daha Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Manchester City formasıyla sergilediği golcü kimliğini milli takıma da taşıyan yıldız santrfor, takımının hücumdaki en büyük kozu konumunda. Martin Ødegaard, Alexander Sørloth ve Antonio Nusa gibi önemli isimlerin de bulunduğu Norveç, Haaland'ın gol yollarındaki etkinliğinden güç alarak Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.
İLK 11'LER
- NORVEÇ: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berg, Berge, Nusa, Haaland, Bobb.
- DANİMARKA: Jorgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Froholdt, Hojbjerg, Damsgaard, Højlund, Dorgu.
DANİMARKA'NIN GOL UMUDU HØJLUND
Teknik direktör Brian Riemer yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'ne iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Danimarka, yeni sezonda yeniden Avrupa'nın dikkat çeken milli takımlarından biri olmayı hedefliyor. Tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren Danimarka, özellikle hücum hattındaki seçenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşatmanın peşinde.
Danimarka'da gözler Rasmus Højlund'un üzerinde olacak. Napoli forması giyen 23 yaşındaki golcü, hızı, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard ve Gustav Isaksen gibi önemli isimlerin de yer aldığı Danimarka, Højlund'un gol yollarındaki etkinliğinden güç alarak Uluslar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.