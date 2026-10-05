MasterChef Türkiye’de 4 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları, şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi için beklenen an geldi. 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen bölümde eleme potasındaki yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için mutfağa girdi. Şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla son kez mücadele eden yarışmacılar, gecenin sonunda yapılacak değerlendirmeyi bekledi.

MasterChef Türkiye’de 4 Ekim gecesi eleme heyecanı yaşandı. (TV8) MASTERCHEF'TE 4 EKİM'DE KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemek ve teknikleri en başarılı şekilde uygulamak için mücadele etti.

MasterChef’te haftanın eleme gecesinde Batuhan yarışmaya veda etti. (TV8) Gecenin sonunda hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Tadım ve puanlamanın ardından yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.