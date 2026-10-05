MasterChef’te son tabaklar hazırlandı! 4 Ekim’de elenen isim açıklandı
MasterChef Türkiye’de 4 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları, şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi için beklenen an geldi. 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen bölümde eleme potasındaki yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için mutfağa girdi. Şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla son kez mücadele eden yarışmacılar, gecenin sonunda yapılacak değerlendirmeyi bekledi.
MASTERCHEF'TE 4 EKİM'DE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemek ve teknikleri en başarılı şekilde uygulamak için mücadele etti.
Gecenin sonunda hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Tadım ve puanlamanın ardından yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.
ELEME GECESİNDE KİMLER MÜCADELE ETTİ?
Hafta boyunca oynanan takım ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan isimler de belli olmuştu. 4 Ekim Pazar akşamı eleme için mücadele eden yarışmacılar şöyleydi: Nurten, Batuhan, Kübra, Buse, Tolgahan, Ayşe, Şükran ve Şiringül.
Sekiz yarışmacı, MasterChef'te yoluna devam edebilmek için gecenin son oyununda hünerlerini ortaya koydu.