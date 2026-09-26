Mercan Köşk’te Aras ve Cemre yakınlaşıyor! Toprak’ın kıskançlığı tehlikeli bir hal alıyor
ATV’nin sevilen dizisi Mercan Köşk’te 4. bölümde dengeler değişiyor. Cemre, Toprak’ı bulmak için Aras’la birlikte Kıbrıs’a giderken ikiliyi yan yana gören Toprak’ın kıskançlığı giderek büyüyor. Cemre’nin bulduğu USB’nin el değiştirmesi ve Esved’in gizli sevkiyatları, Mercan Köşk’te yeni hesaplaşmaların kapısını aralıyor.
Portakal bahçelerinin gölgesinde intikam ve aşkın iç içe geçtiği Mercan Köşk'te heyecan dorukta. Dizi, bu akşam 4. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
ARAS VE CEMRE ARASINDA DUYGULAR DEĞİŞİYOR!
4. BÖLÜM ÖZETİ
Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası altüst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hâl alır.
ARAS'TAN ESVED'E BEKLENMEDİK HAMLE
Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.
OYUNCU KADROSU
Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak), Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya), Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).