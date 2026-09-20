Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan ATV'nin Aşk ve Taht dizisine övgü

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı “Aşk ve Taht” dizisini değerlendirdi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin görkemli dönemini, taht mücadelelerini ve Mahperi Hunat Hatun’un hikâyesini konu alan yapımın Türk televizyonları açısından bir ilk olduğunu belirten Afyoncu, dizinin tarihî önemine ve prodüksiyon gücüne dikkat çekti. Anadolu Selçuklularının tarihî önemine de değinen Afyoncu, “Bizim bugünkü devletimizin Anadolu'daki başlangıcı Anadolu Selçuklularıdır. Bu devlet gelişerek Osmanlı olmuş, ardından Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bozdağ Film imzalı "Aşk ve Taht" dizisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK TELEVİZYONLARINDA BİR İLK

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en görkemli dönemlerinden birini, saraydaki taht mücadelelerini ve dönemin güçlü kadın figürlerinden Mahperi Hunat Hatun'un, evlenmeden önceki adıyla Destina'nın hikâyesini konu alan yapımın Türk televizyonları açısından bir ilk olduğuna işaret eden Afyoncu, dizinin hem tarihi önemine hem de prodüksiyon gücüne dikkat çekti.

"MAHPERİ HUNAT HATUN, HÜRREM VE KÖSEM SULTAN'IN BİR KARIŞIMIDIR"

Dizinin merkezinde, Kalonoros Prensesi Destina olarak başladığı hayatına Selçuklu sarayında devam eden ve ilerleyen yıllarda devlet yönetiminde etkili bir figüre dönüşen Mahperi Hunat Hatun da yer alıyor.

Siyasi bir evlilikle başlayan ve zaman içerisinde büyük bir aşka dönüşen bu hikâyenin başkahramanı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Mahperi Hunat Hatun'un dönemin siyasi gelişmelerindeki etkisine vurgu yaptı.

Afyoncu, "O, döneminin en önemli ve güçlü kadın karakteridir. Birçok siyasi organizasyonun ve devlet aklının tam merkezindedir. Mahperi Hunat Hatun, aslında Osmanlı dönemindeki Kösem Sultan ve Hürrem Sultan karakterinin bir karışımıdır. Oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasında uzun süre rol oynamış, devlette son derece etkili bir aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

ANADOLU SELÇUKLULARININ ALTIN ÇAĞI: SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAT Prof. Dr. Afyoncu, dizinin ana ekseninde bulunan Sultan Alaeddin Keykubat döneminin Anadolu Selçukluları açısından askerî, ekonomik ve kültürel anlamda zirve yılları olduğunu belirtti. Bu dönemi Osmanlı tarihindeki Kanuni Sultan Süleyman devrine benzeten Afyoncu, Selçukluların denizlere ulaştığını, donanmasını güçlendirdiğini ve devletin zenginlik ile ihtişam bakımından en parlak dönemlerinden birini yaşadığını anlattı. Sultan Alaeddin Keykubat'ın zorlu iktidar mücadelelerinin ardından Selçuklu tahtına çıkmasının da tarihin dikkat çekici liderlik hikâyelerinden biri olduğunu ifade etti.

"BUGÜNKÜ DEVLETİMİZİN ANADOLU'DAKİ BAŞLANGICI BU DEVLETTİR" "Aşk ve Taht"ın ele aldığı dönemin önemini de anlatan Afyoncu, Anadolu Selçuklularının günümüz Türkiye'sine uzanan tarihî sürecin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Afyoncu, "Bizim bugünkü devletimizin Anadolu'daki başlangıcı Anadolu Selçuklularıdır. Bu devlet gelişerek Osmanlı olmuş, ardından Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Aynı zamanda bugünkü bizlerin dedelerinin, Oğuzların ve Kıpçakların Anadolu'ya gelmeye devam ettikleri ve devletleştikleri muazzam bir harmanlanma dönemidir." dedi.

Görkemli atmosferi, güçlü prodüksiyonu ve sürükleyici hikâyesiyle "Aşk ve Taht", her çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.