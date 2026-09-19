Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken, Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır.

Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Toprak Mercandağ (Bertan Asllani)