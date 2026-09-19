Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karar! Cemre artık Aras’ın korumasında
Mercan Köşk’te Aras’ın Cemre’yi himayesine alması köşkte dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde ortaya çıkacak sırlar ve büyüyen hesaplaşmalar, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. Dikkat çeken gelişmelerin yaşanacağı Mercan Köşk, bu akşam yeni bölümüyle ATV'de.
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
CEMRE ARTIK ARAS'IN KORUMASINDA
Cemre ve Aras arasında yaşanacak gelişmeler, köşkteki dengeleri değiştirirken saklanan sırlar da birer birer gün yüzüne çıkacak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelir.
Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved, gerçeğin peşine düşer.
Aras ise iki cephede birden savaşmak zorunda kalır.
Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek zorundadır.