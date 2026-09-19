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Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karar! Cemre artık Aras’ın korumasında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karar! Cemre artık Aras’ın korumasında

Mercan Köşk’te Aras’ın Cemre’yi himayesine alması köşkte dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde ortaya çıkacak sırlar ve büyüyen hesaplaşmalar, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. Dikkat çeken gelişmelerin yaşanacağı Mercan Köşk, bu akşam yeni bölümüyle ATV'de.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

CEMRE ARTIK ARAS'IN KORUMASINDA

Cemre ve Aras arasında yaşanacak gelişmeler, köşkteki dengeleri değiştirirken saklanan sırlar da birer birer gün yüzüne çıkacak.

Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karar! Cemre artık Aras’ın korumasında - 1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelir.

MERCAN KÖŞK'TE HEYECAN DORUKTA!

Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved, gerçeğin peşine düşer.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Aras ise iki cephede birden savaşmak zorunda kalır.

Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek zorundadır.

Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karar! Cemre artık Aras’ın korumasında - 2

Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken, Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır.

Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Toprak Mercandağ (Bertan Asllani)Toprak Mercandağ (Bertan Asllani)

OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosu listesi

Mercan Köşk, yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Selçuk Mercandağ (Halil Babür)Selçuk Mercandağ (Halil Babür)

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