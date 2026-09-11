Altı Üstü İstanbul’da Fahriye’nin kaderini değiştirecek gelişme!
Altı Üstü İstanbul’un 14. bölümünde Melek ve Naz’ın hayatını değiştirecek gerçek ortaya çıkarken, Hikmet’in gelişi Fahriye’yi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak.
Altı Üstü İstanbul, 14. bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek ciğerini vermeyi kabul edip hayatını güvenceye alırken Hikmet'in gelişi Fahriye için büyük tehlike, Emir için yeni bir mücadelenin habercisidir.
Melek'in Naz'a yerleşmesiyle Fahriye zor anlar yaşar. Annesinin yaşadığını öğrenen Naz, Emir'den yardım ister.
Mahallede ise Sado'nun yaşadıkları yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında dururken, Tarık da beklenmedik bir şekilde karşısına dikilen tehdide sessiz kalmaz.
Uzay cephesinde ise gizemli mesajlarla başlayan kabus giderek büyür. Takımdaki herkesi hedef alan yeni tehdit, Uzay'ı hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır.