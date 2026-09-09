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Aşk ve Taht’tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda ekranlarda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aşk ve Taht’tan dünya prömiyeri! 32 ülkede aynı anda ekranlarda

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht, daha ilk bölümü yayınlanmadan uluslararası başarıya imza attı. Dizi, Türkiye’deki prömiyeriyle eş zamanlı olarak Orta Doğu ve CIS bölgeleri başta olmak üzere 32 ülkede izleyiciyle buluşacak.

ATV Distribution, ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht'ın uluslararası satış başarısını duyurdu. Dizi, Türkiye'deki prömiyeriyle eş zamanlı olarak Orta Doğu ve CIS bölgeleri başta olmak üzere 32 ülkede izleyiciyle buluşacak.

32 ÜLKEDE AYNI ANDA YAYINDA

Aşk ve Taht'ın yayın hakları 32 ülkeye satılırken, dizinin bu ülkelerde Türkiye ile eş zamanlı olarak ekranlara gelmesi, yapımın daha yayına başlamadan uluslararası pazarlarda gördüğü ilgiyi ortaya koyuyor.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYA PAZARINDA

Bu güçlü satış performansı, Türk dizilerine yönelik global talebin ve ATV Distribution'ın uluslararası erişiminin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Güçlü hikayesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve etkileyici karakterleriyle Aşk ve Taht, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aşk ve Taht, güçlü hikayesiyle dünya izleyicisinin karşısında.Aşk ve Taht, güçlü hikayesiyle dünya izleyicisinin karşısında.

Aşk ve Taht bu akşam ATV’deAşk ve Taht bu akşam ATV’de AŞK VE TAHT BU AKŞAM ATV'DE

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