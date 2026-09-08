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Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle tüm kategorilerde zirveye yerleşerek kendi reyting rekorunu yeniledi. Heyecan dolu bölümde Naz ve Melek'in yaşadığı zorlu süreç izleyicileri ekran başına kilitledi. Gelecek hafta yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu on üçüncü bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kategorilerde şu ana kadarki en yüksek reytingi alıp rekor üstüne rekor kırdı.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 2

TÜM KATEGORİLERİN ZİRVESİNDE!

"Altı Üstü İstanbul", 13. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 izlenme oranı ve %28,60 izlenme payı, AB kategorisinde %5,31 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,03 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı elde ederek üç kategoride de birinci oldu.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 3

13.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin on üçüncü bölümünde, isteme gecesinde fenalaşan Naz'ın karaciğerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı. Tek uygun donörün Melek olması, yıllardır saklanan kardeşlik gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 4

Galip'in planıyla Naz ve Melek kaçırılarak gizlice ameliyata hazırlanırken, gerçeği öğrenen Naz Melek'i kurtardı ve iki kardeş birlikte kaçtı. Yolda durumu ağırlaşan Naz'ı yalnız bırakmayan Melek, ona ciğerini vermeye karar verdi.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 5

Ancak yardım için karşılarına çıkan Galip'in kaçırılmasının arkasındaki isim olduğunu fark etmesi, Melek'i bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 6

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Dizi hakkında "Naz'a bir şey olmasın", "Melek'in Naz'ı yalnız bırakmaması çok duygulandırdı" ve "Bu finalden sonra yeni bölüm nasıl beklenecek?" yorumları yapıldı.

Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 7

Naz'ın yaşam mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Galip'in gerçek yüzünü gören Melek şimdi ne yapacak? Yıllardır saklanan gerçekler sonunda ortaya çıkacak mı?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI: "NAZ'IN ANNESİ SEN MİSİN FAHRİYE ABLA?"
Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı 8

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

"NAZ'IN ANNESİ SEN MİSİN?"

Peş peşe yaşanan gelişmeler, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı. Dizinin 14. bölüm fragmanı da heyecanı doruk noktasına taşıdı.

Fragmanda Naz, annesinin ölmediğini öğrenirken Emir'in "Naz'ın annesi sen misin, Fahriye Abla?" sözleri yeni bölüme dair merakı daha da artırdı.

Altı Üstü İstanbul, her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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