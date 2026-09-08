Altı Üstü İstanbul reytinglere damga vurdu! Kendi rekorunu kırdı

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle tüm kategorilerde zirveye yerleşerek kendi reyting rekorunu yeniledi. Heyecan dolu bölümde Naz ve Melek'in yaşadığı zorlu süreç izleyicileri ekran başına kilitledi. Gelecek hafta yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu on üçüncü bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kategorilerde şu ana kadarki en yüksek reytingi alıp rekor üstüne rekor kırdı.

TÜM KATEGORİLERİN ZİRVESİNDE! "Altı Üstü İstanbul", 13. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 izlenme oranı ve %28,60 izlenme payı, AB kategorisinde %5,31 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,03 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı elde ederek üç kategoride de birinci oldu.

13.BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin on üçüncü bölümünde, isteme gecesinde fenalaşan Naz'ın karaciğerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı. Tek uygun donörün Melek olması, yıllardır saklanan kardeşlik gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

Galip'in planıyla Naz ve Melek kaçırılarak gizlice ameliyata hazırlanırken, gerçeği öğrenen Naz Melek'i kurtardı ve iki kardeş birlikte kaçtı. Yolda durumu ağırlaşan Naz'ı yalnız bırakmayan Melek, ona ciğerini vermeye karar verdi.