MasterChef Türkiye’de 9 Eylül akşamı ödül heyecanı yaşandı. Ege Bölgesi Yemekleri konseptinde karşı karşıya gelen takımların mücadelesinde kırmızı takım öne çıktı. Bireysel etapta ise chill con carne hazırlayan Tolgahan, Eyüp Can’ı geride bırakarak gecenin ödülünü kazandı.

MasterChef Türkiye'de 9 Eylül Çarşamba akşamı ödül heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, Ege Bölgesi Yemekleri konseptiyle karşı karşıya geldi. 45 dakikalık sürenin ardından şeflerin değerlendirmesiyle kazanan takım belli oldu. Kırmızı takımın galibiyetinin ardından yarışmacılar bu kez bireysel ödül için mücadele etti. Şeflerin istediği Meksika yemeği chill con carne oldu. Gecenin sonunda Eyüp Can ve Tolgahan son ikiye kaldı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye'nin 9 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar bu kez ödül için mutfağa girdi. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği Ege Bölgesi Yemekleri konseptiyle karşı karşıya geldi. Şeflerin verdiği süre 45 dakika oldu. Yarışmacılar süre boyunca belirlenen konsept doğrultusunda en başarılı tabakları hazırlamak için mücadele etti. Zamanın dolmasının ardından şefler takımların yemeklerini değerlendirdi. Yapılan tadım ve değerlendirme sonucunda gecenin kazananı kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM ÖDÜL İÇİN YENİDEN YARIŞTI Takım etabının tamamlanmasıyla birlikte mücadele sona ermedi. Kırmızı takım yarışmacıları bu kez ödülün sahibi olabilmek için bireysel olarak tezgah başına geçti. Bu etapta yarışmacılardan farklı bir mutfağa ait yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği görev, Meksika mutfağından chill con carne yapmak oldu. Yarışmacılar, kendilerine verilen 30 dakikalık sürede yemeklerini tamamlamaya çalıştı. Sürenin bitmesiyle birlikte hazırlanan tabaklar şeflerin değerlendirmesine sunuldu.