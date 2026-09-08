A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak
A.B.İ. heyecan dolu yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Herkes Doğan’ın öldüğünü sanırken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek tüm dengeleri altüst edecek. Hayatta olduğunu gizleyerek intikam planını devreye sokan Doğan’ın Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşması ve Saruhan’ın Leyla için hazırladığı sürpriz, üçlü arasındaki dengeleri değiştirecek.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., sürprizlerle dolu yeni sezonuyla bu akşam izleyiciyle buluşuyor.
19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek tüm dengeleri değiştirecek.
Hayatta olduğu ortaya çıkan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlayacak.
DOĞAN'IN DÖNÜŞÜ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkacak: Leyla.
Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, bir yandan yarım kalan duygularıyla yüzleşirken diğer yandan sakladıkları sırların ağırlığıyla mücadele edecek.