-°C
CANLI YAYIN

A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak

A.B.İ. heyecan dolu yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Herkes Doğan’ın öldüğünü sanırken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek tüm dengeleri altüst edecek. Hayatta olduğunu gizleyerek intikam planını devreye sokan Doğan’ın Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşması ve Saruhan’ın Leyla için hazırladığı sürpriz, üçlü arasındaki dengeleri değiştirecek.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., sürprizlerle dolu yeni sezonuyla bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek tüm dengeleri değiştirecek.

A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak - 1

Hayatta olduğu ortaya çıkan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlayacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

DOĞAN'IN DÖNÜŞÜ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkacak: Leyla.

A.B.İ. 19. BÖLÜM 2. TANITIM: İLK BÖLÜM BUGÜN ATV'DE!

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, bir yandan yarım kalan duygularıyla yüzleşirken diğer yandan sakladıkları sırların ağırlığıyla mücadele edecek.

A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak - 2

Öte yandan Saruhan, büyük planında kritik bir eşiği aşacak. Doğan, intikam almak için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz, üçü arasındaki tüm dengeleri altüst edecek.

A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak - 3

OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz).

A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak - 4

Bergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldıBergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldı BERGÜZAR KOREL A.B.İ. KADROSUNA KATILDI

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni afişi yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu
Sonraki Haber
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni afişi yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın