A.B.İ.’de yeni sezon başlıyor! Doğan’ın hayatta olduğu ortaya çıkacak, Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşacak

A.B.İ. heyecan dolu yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Herkes Doğan’ın öldüğünü sanırken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek tüm dengeleri altüst edecek. Hayatta olduğunu gizleyerek intikam planını devreye sokan Doğan’ın Leyla ile yıllar sonra yeniden karşılaşması ve Saruhan’ın Leyla için hazırladığı sürpriz, üçlü arasındaki dengeleri değiştirecek.