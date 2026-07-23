Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe!

14 Kasım 1995'te Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Alican Aydın, çocukluğunu köyde ve yaylalarda geçirdi. Üniversite yıllarında izlediği bir tiyatro oyununun ardından oyuncu olmaya karar veren Aydın, İstanbul'a gelerek zorlu bir mücadele verdi. Bir dönem inşaat bekçisi olarak çalışan yarışmacı, bu süreçte ilk stand-up gösterisini yazdı. Sosyal medyada yakaladığı başarıyla geniş kitlelere ulaşan Aydın, bugün mizahıyla tanınan isimlerden biri olarak yarışmaya katıldı.

Yarışmaya hızlı başlayan Alican Aydın, ilk dört kutuda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi mavi kutuları bulduktan sonra yalnızca 250 bin TL'lik sarı kutuyu açtırdı. Başarılı turun ardından banka 76 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı hiç düşünmeden "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

MİLYONLUK KUTULAR PEŞ PEŞE AÇILDI

İkinci turda şans tersine döndü. Açılan ilk kutudan 2 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Devamında 10 TL ve 5 bin TL bulan yarışmacıya banka bu kez 127 bin TL teklif etti. Alican Aydın, bu teklifi de geri çevirdi.

Üçüncü tur ise daha da zorlu geçti. Uzun süre düşündükten sonra seçtiği kutuda bu kez 3 milyon TL çıktı. Büyük ödüllerin birer birer elenmesine rağmen moralini kaybetmeyen yarışmacı, sonraki kutularda 1.000 TL ve 250 TL bularak dengeyi korudu. Bankanın 205 bin TL'lik teklifine de "Yokum" yanıtını verdi.