Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe!
Var Mısın Yok Musun'da sahneye çıkan sosyal medya fenomeni ve stand-up sanatçısı Alican Aydın, cesur kararlarıyla geceye damga vurdu. Hem renkli kişiliği hem de riskli tercihleriyle ekran başındaki izleyicileri heyecan dolu anlara ortak etti. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri açmasına rağmen oyundan vazgeçmeyen Aydın, bankanın yaptığı tarihi teklif karşısında uzun süre düşündü. Verdiği karar ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 23.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam ATV'de izleyici ile buluştu.
TRABZON'DAN SAHNELERE UZANAN YOLCULUK
14 Kasım 1995'te Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Alican Aydın, çocukluğunu köyde ve yaylalarda geçirdi. Üniversite yıllarında izlediği bir tiyatro oyununun ardından oyuncu olmaya karar veren Aydın, İstanbul'a gelerek zorlu bir mücadele verdi. Bir dönem inşaat bekçisi olarak çalışan yarışmacı, bu süreçte ilk stand-up gösterisini yazdı. Sosyal medyada yakaladığı başarıyla geniş kitlelere ulaşan Aydın, bugün mizahıyla tanınan isimlerden biri olarak yarışmaya katıldı.
İLK TURDA KUSURSUZ BAŞLANGIÇ
Yarışmaya hızlı başlayan Alican Aydın, ilk dört kutuda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi mavi kutuları bulduktan sonra yalnızca 250 bin TL'lik sarı kutuyu açtırdı. Başarılı turun ardından banka 76 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı hiç düşünmeden "Yokum" diyerek yoluna devam etti.
MİLYONLUK KUTULAR PEŞ PEŞE AÇILDI
İkinci turda şans tersine döndü. Açılan ilk kutudan 2 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Devamında 10 TL ve 5 bin TL bulan yarışmacıya banka bu kez 127 bin TL teklif etti. Alican Aydın, bu teklifi de geri çevirdi.
Üçüncü tur ise daha da zorlu geçti. Uzun süre düşündükten sonra seçtiği kutuda bu kez 3 milyon TL çıktı. Büyük ödüllerin birer birer elenmesine rağmen moralini kaybetmeyen yarışmacı, sonraki kutularda 1.000 TL ve 250 TL bularak dengeyi korudu. Bankanın 205 bin TL'lik teklifine de "Yokum" yanıtını verdi.
5 MİLYON TL AÇILINCA STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Dördüncü tur yarışmacı için umutla başladı. Önce 50 TL, ardından 5 TL bulan Alican Aydın, stüdyoda horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Ancak üçüncü kutuda tam 5 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Buna rağmen bankanın 250 bin TL'lik teklifini yeterli bulmadı ve yarışmaya devam etti.