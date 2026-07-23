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Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Var Mısın Yok Musun'da sahneye çıkan sosyal medya fenomeni ve stand-up sanatçısı Alican Aydın, cesur kararlarıyla geceye damga vurdu. Hem renkli kişiliği hem de riskli tercihleriyle ekran başındaki izleyicileri heyecan dolu anlara ortak etti. Yarışma boyunca milyonluk ödülleri açmasına rağmen oyundan vazgeçmeyen Aydın, bankanın yaptığı tarihi teklif karşısında uzun süre düşündü. Verdiği karar ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 1

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 23.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam ATV'de izleyici ile buluştu.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 2

TRABZON'DAN SAHNELERE UZANAN YOLCULUK

14 Kasım 1995'te Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Alican Aydın, çocukluğunu köyde ve yaylalarda geçirdi. Üniversite yıllarında izlediği bir tiyatro oyununun ardından oyuncu olmaya karar veren Aydın, İstanbul'a gelerek zorlu bir mücadele verdi. Bir dönem inşaat bekçisi olarak çalışan yarışmacı, bu süreçte ilk stand-up gösterisini yazdı. Sosyal medyada yakaladığı başarıyla geniş kitlelere ulaşan Aydın, bugün mizahıyla tanınan isimlerden biri olarak yarışmaya katıldı.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 3

İLK TURDA KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

Yarışmaya hızlı başlayan Alican Aydın, ilk dört kutuda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi mavi kutuları bulduktan sonra yalnızca 250 bin TL'lik sarı kutuyu açtırdı. Başarılı turun ardından banka 76 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı hiç düşünmeden "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 4

MİLYONLUK KUTULAR PEŞ PEŞE AÇILDI

İkinci turda şans tersine döndü. Açılan ilk kutudan 2 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Devamında 10 TL ve 5 bin TL bulan yarışmacıya banka bu kez 127 bin TL teklif etti. Alican Aydın, bu teklifi de geri çevirdi.

Üçüncü tur ise daha da zorlu geçti. Uzun süre düşündükten sonra seçtiği kutuda bu kez 3 milyon TL çıktı. Büyük ödüllerin birer birer elenmesine rağmen moralini kaybetmeyen yarışmacı, sonraki kutularda 1.000 TL ve 250 TL bularak dengeyi korudu. Bankanın 205 bin TL'lik teklifine de "Yokum" yanıtını verdi.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 5

5 MİLYON TL AÇILINCA STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Dördüncü tur yarışmacı için umutla başladı. Önce 50 TL, ardından 5 TL bulan Alican Aydın, stüdyoda horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Ancak üçüncü kutuda tam 5 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Buna rağmen bankanın 250 bin TL'lik teklifini yeterli bulmadı ve yarışmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 6

İLK TURDA KUSURSUZ BAŞLANGIÇ

Yarışmaya hızlı başlayan Alican Aydın, ilk dört kutuda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi mavi kutuları bulduktan sonra yalnızca 250 bin TL'lik sarı kutuyu açtırdı. Başarılı turun ardından banka 76 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı hiç düşünmeden "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 7

Bu turda önce 100 bin TL, ardından 500 TL ve 500 bin TL'lik kutuları açtıran yarışmacıya banka tam 490 bin TL teklif etti. Uzun süre düşünen Aydın, "490 bin çok büyük para." dese de teklifi reddederek risk almaya devam etti.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA HEYECAN DOLU ANLAR: BANKAYI TARİHE GEÇEN KARARIYLA TERS KÖŞE YAPTI!
Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 8

REKOR TEKLİF GELDİ, KARAR ANI YAŞANDI

Altıncı turda 25 bin TL ve 50 bin TL'lik kutuları açtıran Alican Aydın'ın önüne bu kez bankadan yarışmanın en dikkat çeken tekliflerinden biri geldi.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 9

Esra Erol'un açıkladığı 1 milyon 10 bin TL'lik teklif, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. Dakikalar süren değerlendirmenin ardından Alican Aydın, bu kez "Varım" diyerek bankanın teklifini kabul etti ve cebine 1 milyon 10 bin TL koydu.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 10

KENDİ KUTUSUNDAN KAÇ TL ÇIKTI?

Yarışmanın ardından en büyük merak konusu, Alican Aydın'ın elindeki 13 numaralı kutuda hangi ödülün bulunduğuydu.

Yarışmacı, devam etmesi halinde ilk olarak 8 numaralı kutuyu açacağını söyledi. Bu kutudan 750 bin TL çıktı. Bankanın olası yeni teklifinin ise 1 milyon 440 bin TL olacağı açıklandı.

Var Mısın Yok Musun’da tarihi karar nefesleri kesti: İnşaat bekçiliğinden milyonerliğe! 11

Son olarak 13 numaralı kutu açıldığında stüdyoda nefesler tutuldu. Büyük ödüllerden birinin kendi kutusunda olmasından endişe eden Alican Aydın'ın korkusu boşa çıktı. Sunucu Esra Erol'un açtığı kutudan yalnızca 25 TL çıktı.

Böylece bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul eden Alican Aydın, doğru zamanda verdiği kararla yarışmanın kazananlarından biri olmayı başardı.

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