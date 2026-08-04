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Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle reytinglerde yine zirveye çıktı. Tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olan dizinin 9. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. Emir'in, "Herkes rahat olsun, hesabı sorulacak!" sözleri yeni bölüm öncesi gerilimi artırırken, yaşanacak gelişmelere dair merakı da yükseltti.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 2

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

"Altı Üstü İstanbul" 8.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,15 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı AB'de %3,83 izlenme oranı ve %18,22 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,74 izlenme oranı ve %24,23 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 3

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin 9. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Emir'in, "Herkes rahat olsun, hesabı sorulacak!" sözleri yeni bölüm öncesi gerilimi artırırken, yaşanacak gelişmelere dair merakı da yükseltti.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI: "HESABI SORULACAK!"
Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 4

8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sekizinci bölümde heyecan giderek yükseldi. Emir ve Hasan'ın oyununa geldiğini anlayan Uzay, intikam için harekete geçti. Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Melek'in kıskançlıkla çıkardığı kavga gerçeklerin ortaya dökülmesine neden oldu. Yaşananların ardından Emir, Melek'le ilişkisini bitirdi.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 5

Hasan'ın ameliyatla iyileşebileceğini öğrenen gençler ise 4 milyon liralık ameliyat ücretini tamamlayabilmek için ellerindeki parayı bir araya getirdi.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 6

Ancak Emir ve arkadaşlarına öfkeli olan Melek, Uzay'la iş birliği yaparak ameliyat parasının yerini söyledi. Gençler Alina'nın partisindeyken Emir'in evine girerek parayı çalan Uzay, sahilde Emir, Hasan, Sado ve Mert'in gözleri önünde parayı ateşe verdi.

8. BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 7

Dizi, ekrandaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Sekizinci bölüm boyunca özellikle Emir ve Naz'ın yakınlaşması, Melek'in hamlesi ve Uzay'ın ameliyat parasını yaktığı final sahnesi izleyicilerden çok sayıda yorum aldı.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 8

Sosyal medya kullanıcıları, bölümün sürprizlerle dolu gelişmelerini ve heyecanı yüksek finalini konuşurken, yeni bölüme dair merak da arttı.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 9

Uzay'ın yaktığı ameliyat parasının ardından Hasan'ın tedavisi ne olacak? Emir ve arkadaşları 4 milyon lirayı yeniden bulabilecek mi? Melek'in Uzay'la iş birliği yaptığını Emir öğrenecek mi? Tüm bu soruların yanıtı, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 10

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı 11
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