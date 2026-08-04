Altı Üstü İstanbul bu hafta da zirvede! 9. bölüm fragmanı gerilimi artırdı

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle reytinglerde yine zirveye çıktı. Tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olan dizinin 9. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. Emir'in, "Herkes rahat olsun, hesabı sorulacak!" sözleri yeni bölüm öncesi gerilimi artırırken, yaşanacak gelişmelere dair merakı da yükseltti.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU "Altı Üstü İstanbul" 8.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,15 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı AB'de %3,83 izlenme oranı ve %18,22 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,74 izlenme oranı ve %24,23 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA Dizinin 9. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Emir'in, "Herkes rahat olsun, hesabı sorulacak!" sözleri yeni bölüm öncesi gerilimi artırırken, yaşanacak gelişmelere dair merakı da yükseltti. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI: "HESABI SORULACAK!"

8.BÖLÜMDE NELER OLDU? Sekizinci bölümde heyecan giderek yükseldi. Emir ve Hasan'ın oyununa geldiğini anlayan Uzay, intikam için harekete geçti. Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Melek'in kıskançlıkla çıkardığı kavga gerçeklerin ortaya dökülmesine neden oldu. Yaşananların ardından Emir, Melek'le ilişkisini bitirdi.