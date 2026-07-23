Kim Milyoner Olmak İster Türkiye turunda! İşte mülakat tarihleri ve adresleri
ATV'nin fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Konya, Kırşehir ve toplam 12 ilde düzenlenecek yüz yüze mülakatlarda bilgi ve heyecanına güvenen adaylar, yarışmaya katılma fırsatı yakalayacak.
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı.
Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz.
"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 24 Temmuz Cuma günü Konya'da, 26 Temmuz Pazar günü ise Kırşehir'de gerçekleştireceği ön mülakat adresleri;
24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir
Yer: Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi
Saat: 12.00-19.00
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Saat: 12.00-19.00
Mülakat Takvimi
24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
27 Temmuz Pazartesi – Kayseri
29 Temmuz Çarşamba – Sivas
1 Ağustos Cumartesi – Trabzon
2 Ağustos Pazar – Rize
5 Ağustos Çarşamba – Erzurum
7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa
9 Ağustos Pazar – Gaziantep
Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…
Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!
Başvuru ve detaylı bilgi için:
www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister