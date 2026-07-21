Kim Milyoner Olmak İster'den adaylara duyuru: Antalya, Konya ve Kırşehir mülakat yerleri açıklandı

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turunu sürdürüyor. 12 ilde gerçekleştirilecek yüz yüze mülakatlar kapsamında Antalya, Konya ve Kırşehir'deki mülakat adresleri de duyuruldu.