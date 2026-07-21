Kim Milyoner Olmak İster'den adaylara duyuru: Antalya, Konya ve Kırşehir mülakat yerleri açıklandı
Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turunu sürdürüyor. 12 ilde gerçekleştirilecek yüz yüze mülakatlar kapsamında Antalya, Konya ve Kırşehir'deki mülakat adresleri de duyuruldu.
ATV'nin ilgiyle izlenen programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor.
Mülakat Takvimi
22 Temmuz Çarşamba – Antalya
Yer: Antalya, Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi
Saat: 12.00-19.00
24 Temmuz Cuma – Konya
Yer: Akşehir, Özpark Hotel
Saat: 12.00-19.00
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Saat: 12.00-19.00
"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" ŞEHRİNİZE GELİYOR!
27 Temmuz Pazartesi – Kayseri
29 Temmuz Çarşamba – Sivas
1 Ağustos Cumartesi – Trabzon
2 Ağustos Pazar – Rize
5 Ağustos Çarşamba – Erzurum
7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa
9 Ağustos Pazar – Gaziantep
Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.
Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…
Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!
Başvuru ve detaylı bilgi için:
www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister