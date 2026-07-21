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Kim Milyoner Olmak İster'den adaylara duyuru: Antalya, Konya ve Kırşehir mülakat yerleri açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kim Milyoner Olmak İster'den adaylara duyuru: Antalya, Konya ve Kırşehir mülakat yerleri açıklandı

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turunu sürdürüyor. 12 ilde gerçekleştirilecek yüz yüze mülakatlar kapsamında Antalya, Konya ve Kırşehir'deki mülakat adresleri de duyuruldu.

ATV'nin ilgiyle izlenen programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor.

Mülakat Takvimi

22 Temmuz Çarşamba – Antalya

Yer: Antalya, Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi

Saat: 12.00-19.00

24 Temmuz Cuma – Konya

Yer: Akşehir, Özpark Hotel

Saat: 12.00-19.00

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Saat: 12.00-19.00

Antalya, Konya ve Kırşehir’in mülakat adresleri belli olduAntalya, Konya ve Kırşehir’in mülakat adresleri belli oldu

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" ŞEHRİNİZE GELİYOR!

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor! "KİM MİLYONER OLMAK İSTER?" ŞEHRİNİZE GELİYOR!

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