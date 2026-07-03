Kaçıranlar için "Altı Üstü İstanbul" yarın akşam atv’de

Sevilen dizinin 3. bölümü, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İşte son bölümler yaşaşanlar...

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

3.Bölüm Özeti

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.