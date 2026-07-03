Kaçıranlar için "Altı Üstü İstanbul" yarın akşam atv’de
atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için üçüncü bölüm tekrarıyla Cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
KAÇIRANLAR İÇİN FIRSAT
Sevilen dizinin 3. bölümü, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İşte son bölümler yaşaşanlar...
3.Bölüm Özeti
Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.
Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…
Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.
Yayın Tarihi : 4 Temmuz 2026 / Cumartesi
Yayın Saati : 20.00
Yapım : NTC Medya
Yönetmen : Müge Uğurlar
Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız
Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet).