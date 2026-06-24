ATV Müge Anlı canlı izle: 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm linki

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da yeni bir kayıp vakası gündeme geldi. Tatil için İsviçre'den Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Said Jaffar, 16 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'nda kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Babasından günlerdir haber alamayan kızı Manıja Nicolet Jafar, canlı yayına katılarak yardım çağrısında bulundu.

Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemi gibi sağlık sorunları bulunan Said Jaffar'ın Türkçe bilmediği, yalnızca Fransızca ve Farsça konuşabildiği öğrenildi. Kaybolduğu gün tüm kişisel eşyalarını, pasaportunu ve kimliğini evde bıraktığı belirtilen 77 yaşındaki adamın son olarak bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Azerbaycan'dan programa katılan 45 yaşındaki Tural Ferecov, annesinin ve üvey babasının vefatının ardından 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için yardım istedi. Elindeki tek çocukluk fotoğrafıyla kardeşini arayan Ferecov'un umutlu bekleyişi kısa sürede sonuç verdi ve Muhammet Çelik'e ulaşıldı.

Ancak yıllar sonra gerçekleşmesi beklenen duygusal kavuşma yaşanmadı. Muhammet Çelik, ağabeyi Tural Ferecov'un sosyal medyada tanınmasının ardından kendisiyle iletişim kurmak istediğini düşündüğünü belirterek görüşmek istemediğini ifade etti.

%86 bedensel engelli 57 yaşındaki Ramazan Yıldız, 29 yaş küçük sevgilisi Leyla Abdullahyeva tarafından evlilik vaadiyle 800 Bin lira dolandırıldığını ileri sürdü. İddiaların odağındaki Leyla Abdullahyeva dün yayına bağlanarak iddiaları reddetti. Bugün ise aynı yöntemle dolandırıldığını iddia eden Bülent Gençoğlu stüdyoya geldi. Gençoğlu, Leyla Abdullahyeva'ya 700 bin lira kaptırdığını açıkladı.