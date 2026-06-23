atv canlı yayın izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran Salı yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan Yıldız'a 800 bin TL'ye patlayan aşk.

%86 bedensel engelli 57 yaşındaki Ramazan Yıldız, 29 yaş küçük sevgilisi Leyla Abdullahyeva tarafından evlilik vaadiyle 800 Bin lira dolandırıldığını iddia ediyor.

Evlilik vaadiyle birinin 800 bin TL'sini diğerinin 700 bin TL'sini mi aldı?

İddiaların odağındaki isim canlı yayında...

Leyla isimli kişi şuan da Fas'da olduğunu, kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Nurgül Şahin Soysal'ın ölümündeki çelişki sarmalı.

Kuşkuların odağındaki eş canlı yayında...

25 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal. Kardeşi şüphe oklarını ablasının ölümünden kısa süre önce ihanetini öğrendiğini söylediği eşine yöneltti. Şüpheli eş Mehmet Soysal iddiaları yanıtlamak için stüdyoda.