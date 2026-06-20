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Altı Üstü İstanbul tekrar bölümüyle bu akşam atv'de

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Altı Üstü İstanbul tekrar bölümüyle bu akşam atv'de

ATV’nin iddialı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ekran başına çağırıyor! Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap gibi güçlü isimleri buluşturan dizi, ilk bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de atv'de.

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor.

KAÇIRANLAR VE YENİDEN İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul tekrar bölümüyle bu akşam atv'de - 1

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.

Altı Üstü İstanbul tekrar bölümüyle bu akşam atv'de - 2

2. BÖLÜM İÇİN HEYECAN DORUKTA: HAMLE SIRASI EMİR'DE

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 2. BÖLÜM FRAGMANI: "BURADAN ÇIKIŞ YOK"

Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.

Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir. Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...

Altı Üstü İstanbul tekrar bölümüyle bu akşam atv'de - 3

OYUNCU KADROSU

Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet)

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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