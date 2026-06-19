Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde kim kazandı? Beyhan Hanım'dan 'yeni nesil bohça' sürprizi

Nursel ile Mutfak Bahane’de duygusal anlar! Evliliğine ikinci şansı veren Yeşim’e, kayınvalidesi Beyhan Hanım’dan unutulmaz bir jest geldi. Geleneksel bohçayı modern bir valize sığdıran Beyhan Hanım, hem gelininin hem de izleyicilerin kalbini kazandı. Final gününe damga vuran o özel anlar ve çok daha fazlası Mutfak Bahane’de!