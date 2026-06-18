Müge Anlı ATV canlı izle: 18 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir takip edilen Sıdıka Çelik dosyasında karar çıktı. Konya'nın Ilgın ilçesinde 8 Ocak 2023 tarihinde evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunan ve yedi ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 25 yaşındaki üç çocuk annesi Sıdıka Çelik'in ölümüne ilişkin davada mahkeme hükmünü açıkladı. Kızlarının intihar etmediğini savunan ailenin ve kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, eş Ümit Çelik "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutumu nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ayrıca hapis ve para cezası verdi.

Kayseri'de 25 Mayıs 2023 tarihinde evinde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi. Nurgül'ün kardeşleri, ölümün doğal olmadığını öne sürerek şüphelerini eşi Mehmet Soysal üzerinde yoğunlaştırdı. Canlı yayına bağlanan Mehmet Soysal, hakkında ortaya atılan ihanet ve şüpheli ilişki iddialarını reddederken, cenaze törenindeki tavırları ve eşinin ölümünün ardından yaşanan gelişmeler stüdyoda sert tartışmalara neden oldu. Tarafların karşı karşıya geldiği yayında kardeşler, Nurgül'ün ölümünden önce yaşadığı sorunları ve eşinin çelişkili davranışlarını gündeme taşırken, Mehmet Soysal ise tüm suçlamaların iftira olduğunu savundu.

Yayına bağlanan bir izleyici, Mehmet Soysal'ın adı geçen Sümeyra ve eski eşi Haluk ile ilgili mahallede konuşulan iddiaları aktarırken, Mehmet Soysal tüm suçlamaları reddetti. Nurgül'ün kardeşleri ise Mehmet Soysal'ın yıllardır başka bir kadınla ilişki yaşadığını, Nurgül'ün ölümünden önce bu durumu öğrendiğini ve ölümün ardından çelişkili davranışlar sergilediğini öne sürdü. Canlı yayında karşılıklı suçlamalar devam ederken, Müge Anlı da programa ulaşan yeni tanık ifadelerine dikkat çekerek Mehmet Soysal hakkında anlatılanlarla kendi savunması arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu vurguladı.

Sosyal medyada tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve yaklaşık 600 bin TL borçlandırıldığını öne süren Kübranur Beyaz'ın iddiaları yeniden masaya yatırıldı. Stüdyoya gelmeyen Nurullah Bal, telefonla bağlandığı yayında borcu olduğunu kabul ederek aylık 30 bin TL ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak Müge Anlı, Nurullah Bal'ın parayı nasıl kullandığına ilişkin sorular yöneltirken, dosyaya yeni bir tanığın da dahil olması dikkat çekti.

13 yaşındaki Tanju Boduk'tan 34 gündür haber alınamıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı 13 Mayıs günü Ümraniye'de kaybolan Tanju'nun ailesi, çocuklarını bulmak için canlı yayında yardım istedi. İddiaya göre babasıyla birlikte bayrak satmaya giden Tanju, markete gideceğini söyleyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kayıp çocuğa ait telefonun ise kaybolduktan iki gün sonra Avcılar Metrobüs durağında bulunduğu öğrenildi. Dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, programa bağlanan bir izleyici Tanju'yu gördüğünü düşündüğünü söyledi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde yaşayan Ceren Hanım, 9 Haziran'da martılardan korkarak uçup kaybolan Sultan papağanı Çiko'yu aradığını söyledi. Ailesinin bir ferdi gibi gördükleri Çiko'nun bulunması için üçüncü kez programa katılan Ceren Hanım, çeşitli ilanlar verdiğini ve gelen ihbarları değerlendirdiğini belirtti. Müge Anlı da papağanın sahipli olduğunu vurgulayarak gören ya da bulanların programa ulaşmasını istedi. Programda ayrıca yeni bir kayıp evcil hayvan dosyası da gündeme geldi. Aylin Hanım, 22 Mayıs'ta Sancaktepe'de kaybolan 8 yaşındaki kedisi Milka'yı bulabilmek için Müge Anlı'dan yardım talebinde bulundu.