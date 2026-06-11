atv Müge Anlı canlı izle: 11 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybının 5. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

19 Yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Perşembe günü Manisa Soma'daki evinden ayrılıp kayıplara karıştı. Babası Ceyhun Bey, kızını aramak için stüdyoya geldi. Ceyda Evlekoğlu, kaybının 5. gününde Müge Anlı'da bulundu. Ceyda, oyundan tanıştığı 25 yaşındaki kişinin yanına Adana'ya gittiğini ve onunla evleneceğini söyledi.

Kızlarını çok seven aileden yuvaya dön çağrısı...

''Kaçtığı kişi kötü işler yapıyor''

İsmini vermek istemeyen izleyici telefonla yayına bağlandı. Beyefendi, 'Ceyda'ya sorun kaçtığı kişi ne iş yapıyor?' dedi. Ceyda, serbest meslek yapıyor diye belirtti. Beyefendi, 'gidin teste götürün bu çocuğu yayın sessize alındı. Kızım kendine gel senin beynini yıkadılar. Senin hayatını mahvederler bunlar' dedi.