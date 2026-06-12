Müge Anlı ATV canlı izle! 12 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kayıp olarak arandığı olayda, genç kız bulundu ve ailesinin yanına dönmek istemediğini açıkladı. Yayında Ceyda, çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü öne sürerek evden ayrılma kararının temel nedeninin bu olduğunu söyledi. Baba Ceyhun Bey ise kızının iddialarını reddederek, "Soma'da beni herkes bilir. Ben kızıma kızarım sadece" dedi. Bunun üzerine Ceyda, babasının kendisini evlerinin önünde dövdüğünü ve mahallede buna şahit olan kişiler bulunduğunu iddia etti.

Yayının ilerleyen bölümünde Ceyda Evlekoğlu'nun birlikte olmak istediği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Ökten stüdyoya geldi. Ramazan'ın canlı yayına çıkacağını öğrenen Ceyda'nın yüzünün güldüğü dikkat çekerken, genç kız ailesinden görmediği ilgiyi Ramazan'dan gördüğünü söyledi. Ceyda'nın ailesi ise Ramazan'a sert tepki gösterdi. Baba Ceyhun Bey, "İki çocuğun var, utanmıyor musun?" diyerek öfkesini dile getirdi ve kızının Ramazan'ın yanında değil kendi yanında oturmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine ekip araya girdi.

Manisa Soma'dan ayrılarak Adana'ya giden 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun bulunduğu olayda yeni iddialar gündeme geldi. Ceyda'nın yanına gittiği, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten hakkında canlı yayına bağlanan kişiler tarafından ağır suçlamalar yöneltildi. Ramazan'ın akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, genç kıza çeşitli uyarılarda bulunarak ailesinin ve çevresinin tehlikeli işlerle anıldığını iddia etti. Canlı yayında Ramazan Ökten tüm suçlamaları reddederken, yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını ve hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.