atv Müge Anlı canlı izle: 5 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 yaşındaki Nazlıcan Oruç, yıllar önce devlet korumasına alındıktan sonra evlatlık verilen kardeşleri İlknur ve Kenan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Programda büyük bir mucize yaşandı ve ismi değiştirilen Kenan'ın "Zeki", İlknur'un ise "Mehtap" adıyla yaşadığı ortaya çıktı. İlk olarak Zeki telefonla yayına bağlanırken, ardından Mehtap kardeşini ve annesini görmek için stüdyoya geldi. 22 yıl sonra gerçekleşen kavuşmada Nazlıcan ve Mehtap gözyaşlarına boğuldu. Nazlıcan, kardeşinin gözlerini hiç unutmadığını söylerken, Mehtap da yıllarca yanlış bilgilerle annelerinden uzak tutulduklarını anlattı.

12 yıllık eşinin başka bir kadının etkisiyle kendisini terk ettiğini iddia eden Belgin Demirel, uzun süredir teslim edilmeyen arabasını canlı yayında gördü. Arabasına kavuşan Belgin Hanım gözyaşlarını tutamadı ve büyük mutluluk yaşadı. Müge Anlı ise Belgin Hanım'a destek olarak yaşadığı duygusal süreci anladığını söyledi. Canlı yayında Müge Anlı, yaşananların yalnızca üçüncü bir kişiye bağlanamayacağını ifade ederek, aile düzeninin bozulmasında asıl sorumluluğun Recep Bey'de olduğunu vurguladı. Yayına bağlanan Yıldız Hanım ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Programda taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Recep Bey ise artık bu evliliği sürdürmek istemediğini söyleyerek boşanmak istediğini açıkladı. Şevki Hoca, iki çocuk annesi olan Belgin Hanım'a karşı daha saygılı olunması gerektiğini ifade ederken, aile bütünlüğünü bozan davranışların yanlış olduğunu söyledi.

Tuğba Nur Zehir, "bilinçaltı temizliği" ve "enerji çalışmaları" adı altında İnci Gürgül tarafından yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini söyleyen Tuğba Hanım, çeşitli seanslar ve sözde eğitimler için yüksek miktarlarda para ve altın verdiğini anlattı. Yayının ardından Tuğba Nur Zehir, Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek İnci Gürgül hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Hanım, dini duyguların ve insanların yaşadığı psikolojik sorunların istismar edildiğini öne sürerek, benzer durumda olan kişilerin de mağdur edildiğini söyledi.