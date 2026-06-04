atv Müge Anlı canlı izle: 4 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Recep Bey, Belgin Hanım'a arabasını getirecek mi?

12 yıllık eşinin başka bir kadının etkisiyle kendisini terk ettiğini iddia eden Belgin Hanım, yaşadıklarını anlatmak için Müge Anlı'ya katıldı. Eşi Recep Demirel'in Özbekistan uyruklu Yıldız isimli bir kadınla birlikte olduğunu öne süren Belgin Hanım, bu ilişkinin aile düzenini bozduğunu ve eşinin maddi olarak zor duruma düştüğünü savundu. Canlı yayında Belgin Hanım, eşinin zaman zaman kendisine geri dönmek istediğini söylediğini ancak bir türlü eve dönmediğini anlattı. Özellikle araç konusu nedeniyle yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Programda ayrıca Recep Bey'in birlikte olduğu iddia edilen kadının hamile olduğu yönündeki mesajlar da gündeme geldi.

2004 yılında koruma altına alındıktan sonra Mehtap ve Zeki olarak adları değiştirilen kardeşlerini arıyor...

25 yaşındaki Nazlıcan Oruç, yıllar önce devlet korumasına alındıktan sonra evlatlık verilen kardeşleri İlknur ve Kenan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Nazlıcan, annesinin resmi nikâh olmadan yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen kardeşlerinin, aile içinde yaşanan şiddet ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle 2004 yılında devlet korumasına alındığını anlattı. İddiaya göre kardeşlerin isimleri kurum tarafından değiştirilerek İlknur'un "Mehtap", Kenan'ın ise "Zeki" yapıldı ve daha sonra evlatlık verildiler. Nazlıcan, kardeşleriyle yıllardır hiç görüşemediklerini ancak her doğum günlerinde onları anmayı sürdürdüklerini söyledi.

Enerji seanslı eğitim çok pahalıya patladı.

Bilinçaltı temizliği uğruna 504 bin TL kaptırdığı iddiası...

Tuğba Nur, "bilinçaltı temizliği" adı altında İnci Gürgül tarafından yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Tuğba Hanım, daha önce farklı kişilerden de benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını anlattı. Programda, bilinçaltı temizliği adı verilen uygulamaların seans ücretleri ve yöntemleri tartışıldı. Tuğba Hanım, karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini ifade etti.