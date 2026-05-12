ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle |12 Mayıs 2026 Salı

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 çocuk babası Muharrem Yildiz'a ne oldu? Aracı 14 gün sonra evine 20 dakikalık mesafede bulundu.

47 yaşındaki Muharrem Yildiz, 25 Nisan Cumartesi günü kendisine ait 34 GMR 408 plakalı beyaz aracı ile İstanbul Şişli'den kayıplara karıştı. 10 gündür haber alamayan abisi Bahaddin Yildiz stüdyoya geldi. Kaybından 14 gün sonra Muharrem Yildiz'in aracı bulundu.

Yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri konuya müdahil oldu. Polis ekipleri aracın bulunduğu noktada.

Yayını ihbar kabul eden Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aracın olduğu bölgeye geldiler. Trafik şubede yolda olduğu söylendi. Gerekli incelemeler yapılmak üzere araç o bölgeden alındı.

Evdeki altınları alıp firari sevgilisi ile kaçtı. Genç kız, ailesinin karşısında...

Ailesinin 3 Milyon liralık altınları ile beraber evi terk eden 18 yaşındaki Fatmanur Şahin bulundu. Canlı yayına gelen genç kız, ailesinin kendisini zorla başka biriyle evlendirmeye çalıştığını iddia etti.

5 yaşındaki Amine Hürü Can, bu sabah Isparta Binbirevler mahallesinden kayboldu.