Müge Anlı'da bayram havası! Rabia Doğan'ın evlat hasreti sona erdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır süren bir hasret daha mutlulukla noktalandı. Eşi Fatih Doğan tarafından henüz 3,5 aylıkken kendisinden kaçırılan bebeğini arayan Rabia Doğan, Aile Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte, kızı Esila’ya yeniden kavuştu.

Rabia Doğan, eşinin 3,5 aylık bebeğini kendisinden kaçırdığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Eşi Fatih Doğan'la karşı karşıya gelen Doğan, yayının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek boşanma davası ve kızının tedbiren velayetini almak için dilekçe vermişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ Bugün ise ayına kucağında bebeğiyle çıkan Rabia Doğan, yaşadığı zor günlerin ardından evladına sarılmanın mutluluğunu yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sosyal hizmetler bünyesine alınan Esila bebek, sağlık kontrollerinin ardından annesine teslim edildi. Rabia Doğan, bebeğinin ayrılık sürecinde hastalandığını ve kalbinde küçük bir delik tespit edildiğini belirterek, bu sürecin kendisini çok yıprattığını ifade etti.

Kaynak: AA KENDİ KENDİNE MESAJLAR ATMIŞ! Kavuşma sevincinin yanı sıra sarsıcı iddialarda da bulunan Rabia Doğan, eşi Fatih Doğan'ın kendisine yönelik sistematik bir oyun kurduğunu öne sürdü. AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ! ESİLA BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ İddiaya göre Fatih Doğan, eşinin telefonunu ele geçirerek kendi kendine tehdit mesajları atmış: Fatih Doğan, Sena'nın telefonundan kendine "Çocuğu döveceğim, seni de çocuğu da öldüreceğim" şeklinde mesajlar göndermiş. Yine kendi telefonundan "Aşkım yapma, savcılığa gitmek zorunda bırakma" diyerek sanki mağdurmuş gibi bir kurgu oluşturmuş. Sena Doğan, eşinin evden giderken bekarken aldığı takıları, annesinin verdiği çeyrek altınları ve eski telefonunu da çaldığını iddia etti.