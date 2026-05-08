3 milyonluk altınla firari sevgiliye kaçmıştı: Müge Anlı genç kızın izini o şehirde buldu
Evdeki 3 milyon liralık altını yanına alarak cezaevi firarisi sevgilisinin yanına kaçan 18 yaşındaki Fatmanur'u Müge Anlı kısa sürede buldu. İzmir'de bir otelde ortaya genç kızın ailesi hakkındaki iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.
Lise son sınıf öğrencisi olan Fatmanur Şahin, 3 gün önce sabah saat 08:00 sularında annesi Muradiye Hanım ile vedalaşarak evden çıktı. Ancak genç kız okula gitmek yerine, ailesinin yatak odasında sakladığı 13 bilezik, 16 tam altın, zincirli kolyeler ve çeşitli altınları yanına alarak İzmir'e giden bir otobüse bindi. Müge Anlı'ya başvuran anne Muradiye Hanım, "Ben tarlada domates toplayarak, eşim ise hamallık yaparak bu parayı biriktirdik. Ev almak istiyorduk, kızımızı gelin ederken ona ev alacaktık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, oğluyla yaptığı kısa görüşmede Fatmanur'un ağlayarak "Ben altın çalmadım, para almadım" diye yemin ettiğini aktardı. Ancak aile, altınların yerinde olmadığını ve kızlarının altınların yerini bilen tek kişi olduğunu belirtti. Müge Anlı, "Bu işin içine altın girince olay sevgi ilişkisinden çıkar, maddi menfaat davasına döner. Bu kızın hayatı tehlikede olabilir" uyarısında bulundu.
Olayın perde arkası, Fatmanur'un kaçmadan 10 gün önce annesine bahsettiği "Erdi" isimli gençle netleşti. Canlı yayına bağlanan Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, şok edici gerçeği açıkladı: "Oğlum Buca Açık Cezaevi'ndeydi ancak bu sabah firar ettiğini öğrendim. Beni gizli numaradan aradı, yanında Fatmanur da vardı."
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Fatmanur Şahin ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi, İzmir'de ortaya çıktı. Erdi'nin annesi Yeliz Hanım'ın Denizli'den gelerek çocuklarla buluştuğu ve ardından hep birlikte Karşıyaka Çarşı Karakolu'na gittikleri öğrenildi.
ŞİDDET İDDİASI VE ALTIN İTİRAFI
Karakolda ifade veren Fatmanur Şahin, ailesinin kendisine şiddet uyguladığını ve iftira attığını iddia ederek başlangıçta kadın sığınma evine gitmek istedi. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçen genç kızın, altınları aldığını Erdi'nin annesine itiraf ettiği belirtildi. Genç kızın ailesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek Fatmanur'un kandırıldığını savundu.
AİLELER ARASINDA SERT TARTIŞMA
Canlı yayına bağlanan Erdi'nin annesi Yeliz Hanım ile stüdyodaki Fatmanur'un ailesi arasında tansiyon yükseldi. Fatmanur'un annesi, "Oğlunun cezası ikiye katlanmasın diye Fatmanur'u ortaya yem olarak attın" diyerek karşı tarafı suçladı. Öte yandan Fatmanur'un babası, kızının çok agresif tavırlar sergilediğini ve asılsız iftiralarda bulunduğunu belirten program ekibine, "Hepsi yalan, kızımı doldurdular" diyerek tepki gösterdi.
Cezaevi firarisi olan Erdi, ailesi tarafından emniyet güçlerine teslim edilirken, Fatmanur Şahin'in ise Uşak'a gitmek üzere İzmir Otogarı'na geçtiği ifade edildi. Müge Anlı, genç kızın psikolojik durumunun iyi olmadığını ve ailesine yönelik ağır ithamlarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.