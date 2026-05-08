3 milyonluk altınla firari sevgiliye kaçmıştı: Müge Anlı genç kızın izini o şehirde buldu

Lise son sınıf öğrencisi olan Fatmanur Şahin, 3 gün önce sabah saat 08:00 sularında annesi Muradiye Hanım ile vedalaşarak evden çıktı. Ancak genç kız okula gitmek yerine, ailesinin yatak odasında sakladığı 13 bilezik, 16 tam altın, zincirli kolyeler ve çeşitli altınları yanına alarak İzmir'e giden bir otobüse bindi. Müge Anlı'ya başvuran anne Muradiye Hanım, "Ben tarlada domates toplayarak, eşim ise hamallık yaparak bu parayı biriktirdik. Ev almak istiyorduk, kızımızı gelin ederken ona ev alacaktık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, oğluyla yaptığı kısa görüşmede Fatmanur'un ağlayarak "Ben altın çalmadım, para almadım" diye yemin ettiğini aktardı. Ancak aile, altınların yerinde olmadığını ve kızlarının altınların yerini bilen tek kişi olduğunu belirtti. Müge Anlı, "Bu işin içine altın girince olay sevgi ilişkisinden çıkar, maddi menfaat davasına döner. Bu kızın hayatı tehlikede olabilir" uyarısında bulundu.

Olayın perde arkası, Fatmanur'un kaçmadan 10 gün önce annesine bahsettiği "Erdi" isimli gençle netleşti. Canlı yayına bağlanan Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, şok edici gerçeği açıkladı: "Oğlum Buca Açık Cezaevi'ndeydi ancak bu sabah firar ettiğini öğrendim. Beni gizli numaradan aradı, yanında Fatmanur da vardı."