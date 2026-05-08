3 milyonluk altınla firari sevgiliye kaçmıştı: Müge Anlı genç kızın izini o şehirde buldu

Evdeki 3 milyon liralık altını yanına alarak cezaevi firarisi sevgilisinin yanına kaçan 18 yaşındaki Fatmanur'u Müge Anlı kısa sürede buldu. İzmir'de bir otelde ortaya genç kızın ailesi hakkındaki iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Lise son sınıf öğrencisi olan Fatmanur Şahin, 3 gün önce sabah saat 08:00 sularında annesi Muradiye Hanım ile vedalaşarak evden çıktı. Ancak genç kız okula gitmek yerine, ailesinin yatak odasında sakladığı 13 bilezik, 16 tam altın, zincirli kolyeler ve çeşitli altınları yanına alarak İzmir'e giden bir otobüse bindi. Müge Anlı'ya başvuran anne Muradiye Hanım, "Ben tarlada domates toplayarak, eşim ise hamallık yaparak bu parayı biriktirdik. Ev almak istiyorduk, kızımızı gelin ederken ona ev alacaktık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, oğluyla yaptığı kısa görüşmede Fatmanur'un ağlayarak "Ben altın çalmadım, para almadım" diye yemin ettiğini aktardı. Ancak aile, altınların yerinde olmadığını ve kızlarının altınların yerini bilen tek kişi olduğunu belirtti. Müge Anlı, "Bu işin içine altın girince olay sevgi ilişkisinden çıkar, maddi menfaat davasına döner. Bu kızın hayatı tehlikede olabilir" uyarısında bulundu.

Olayın perde arkası, Fatmanur'un kaçmadan 10 gün önce annesine bahsettiği "Erdi" isimli gençle netleşti. Canlı yayına bağlanan Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, şok edici gerçeği açıkladı: "Oğlum Buca Açık Cezaevi'ndeydi ancak bu sabah firar ettiğini öğrendim. Beni gizli numaradan aradı, yanında Fatmanur da vardı."

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Fatmanur Şahin ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi, İzmir'de ortaya çıktı. Erdi'nin annesi Yeliz Hanım'ın Denizli'den gelerek çocuklarla buluştuğu ve ardından hep birlikte Karşıyaka Çarşı Karakolu'na gittikleri öğrenildi.

ŞİDDET İDDİASI VE ALTIN İTİRAFI

Karakolda ifade veren Fatmanur Şahin, ailesinin kendisine şiddet uyguladığını ve iftira attığını iddia ederek başlangıçta kadın sığınma evine gitmek istedi. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçen genç kızın, altınları aldığını Erdi'nin annesine itiraf ettiği belirtildi. Genç kızın ailesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek Fatmanur'un kandırıldığını savundu.

AİLELER ARASINDA SERT TARTIŞMA

Canlı yayına bağlanan Erdi'nin annesi Yeliz Hanım ile stüdyodaki Fatmanur'un ailesi arasında tansiyon yükseldi. Fatmanur'un annesi, "Oğlunun cezası ikiye katlanmasın diye Fatmanur'u ortaya yem olarak attın" diyerek karşı tarafı suçladı. Öte yandan Fatmanur'un babası, kızının çok agresif tavırlar sergilediğini ve asılsız iftiralarda bulunduğunu belirten program ekibine, "Hepsi yalan, kızımı doldurdular" diyerek tepki gösterdi.

Cezaevi firarisi olan Erdi, ailesi tarafından emniyet güçlerine teslim edilirken, Fatmanur Şahin'in ise Uşak'a gitmek üzere İzmir Otogarı'na geçtiği ifade edildi. Müge Anlı, genç kızın psikolojik durumunun iyi olmadığını ve ailesine yönelik ağır ithamlarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.

3 milyon TL değerindeki altınları alarak evden kaçan Fatmanur Şahin, Müge Anlı canlı yayınında sessizliğini bozdu. Şu an otobüste olduğunu ve eve dönmeye çalıştığını belirten Fatmanur, kaçış nedenini "baba baskısı ve ölüm tehdidi" olarak açıkladı. Ancak stüdyoda bulunan anne ve babası, bu iddiaların hırsızlık suçunu örtbas etmek için atılan iftiralar olduğunu savundu.

"PAZAR GÜNÜ BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Canlı yayına bağlanan Fatmanur, evden kaçma nedenini şu sözlerle savundu: "Babam beni ölümle tehdit etti. Pazar günü yanımızda ablam da vardı. Sürekli tartışıyoruz, eve geç geldiğim için beni öldüreceğini söyledi." Müge Anlı ise bu duruma müdahale ederek, "Her anne babanın 'eve geç gelirsen kemiklerini kırarım' demesi bir ölüm tehdidi midir? Bu bir disiplin uyarısıdır" diyerek Fatmanur'un iddialarını sorguladı.

ANNEDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE YANIT: "BEN GÜNDE 650 TL İÇİN TARLADAYIM!"

Kızının "Beni kısıtlıyorlardı" iddialarına karşı anne Muradiye Hanım, yaşadıkları zorlukları anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan anne, "Ben sabah 7'den akşam 4'e kadar tarlada 650 TL için domates topluyorum. Sen bir kafede bir kahveye 150 TL veriyorsun. Ben senin hiçbir harcamanı kısıtlamadım. Kapına servis tuttum, başına bir iş gelmesin diye çabaladım. İnsan anasına babasına bunu yapar mı?" diyerek isyan etti.

"ALTINLARI GERİ GETİRİYORUM"

Hırsızlık suçlamalarıyla ilgili de konuşan Fatmanur, yanına aldığı 3 milyon liralık altınları geri getirdiğini iddia etti. Müge Anlı, "Bu yaptığın bir hırsızlıktır. Polis seni her yerde bulabilir. Yol yakınken dön ve altınları teslim et" uyarısında bulundu.

MÜGE ANLI'DAN KİTAP OKUMA TAVSİYESİ

Olayın ardından gençlere seslenen Müge Anlı, kitap okumanın önemine dikkat çekti. "Kitap okumak başka bir dünyadır. Sosyal medyadaki sahte dünyalara kapılmamak için, kendinizi geliştirmek için kitap okuyun" diyerek sözlerini tamamladı.

