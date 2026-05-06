ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 6 Mayıs 2026 Çarşamba

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 yaşındaki doktor Safina Yadugina, hiç görmediği Türk babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. 1998 yılında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gelen Safina, babası İbrahim Aksu'ya dair bilgileri annesinden öğrendikleriyle sınırlı olduğunu anlattı. Annesiyle birlikte küçük yaşta Rusya'ya gittiğini, zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve uzun yıllar ailesiz büyüdüğünü ifade eden Safina, tüm bu süreçte en büyük eksikliğinin "baba" olduğunu söyledi.

Genç kadının yıllardır süren arayışı kısa sürede sonuç verdi ve İbrahim Aksu canlı yayına bağlandı. Yayında konuşan İbrahim Aksu, Safina'nın anlattığı bazı detayların kendi geçmişiyle örtüştüğünü ancak annesi olduğu belirtilen Zülfiye isimli kişiyi hatırlamadığını ifade etti. İlk kez bir kızı olabileceğini öğrendiğini belirten Aksu, DNA testi sonucuna göre sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi.

48 yaşında 2 çocuk annesi Gülfer Çapraz, eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğinde çareyi farklı üfürükçülerde bulmaya çalıştı ve üfürükçüler tarafından 1 Milyon 700 bin TL dolandırıldığını söylemişti. Gülfer Çapraz, kendisini dini duygularını kullanarak dolandırdıklarını öne sürerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip şikâyetçi oldu. Çapraz, Kenan ve Kemal Demirci'nin yanı sıra Eren Yarsız, Murat Ergen ve Hilal isimli kişilerin de olayla bağlantılı olduğunu iddia etti. Toplamda yaklaşık 1 milyon 900 bin TL dolandırıldığını belirten Çapraz, "Benim canım yandı, kimsenin canı yanmasın" diyerek sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

95 yaşındaki Hüseyin Mavu'nun "ikinci bahar" hayali dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, 70 yıllık eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Mavu, kendisine bakacağı söylenen ve 43 yaş küçük olan Ayla Terzi ile evlendi. Ancak kısa süre sonra evliliğin seyri değişti. Hüseyin Mavu, nikâhın ardından eşinin davranışlarının farklılaştığını ve zamanla kendisinden para talep etmeye başladığını öne sürdü. Parça parça toplamda 700 bin TL verdiğini belirten Mavu, "Yanımda bir hayat arkadaşı olsun istedim ama param için benimleymiş" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Canlı yayına bağlanan Ayla Mavu ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, tüm iddiaların asılsız olduğunu savundu. Hüseyin Mavu'ya baktığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Ayla Hanım, evliliklerinin karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde ilerlediğini ifade etti. Ayrıca Hüseyin Mavu'nun kendisi için yaptığı bazı ödemelerin borç kaynaklı olduğunu dile getirdi.

17 Ekim 2015'te Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'in, 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde bulunan kemik ve kafatası parçalarının Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelerin odağında yer alan eski eşi Derya Kor, Müge Anlı programına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Daha önce de farklı isimlerin çelişkili ifadeler verdiği dosyada, bulunan kalıntıların nereden ve nasıl geldiği sorusu gündeme geldi. Dosyada ayrıca Mehmet Çetin'in kaybolduğu dönemde yaşadığı olaylar, tartışmalar ve bazı kişilerle yaşadığı gerilimler de yeniden değerlendirilirken, cinayetin nasıl işlendiğine dair soru işaretleri devam etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

46 yaşındaki Yeter Kurt, 2024 Kasım ayında Kastamonu'dan kaybolmuştu ve ailesi, Yeter'in birlikte yaşadığı ve Taşköprü'ye yerleştiği Aslan Şahin'den şüphelendiklerini ifade etti. Yapılan araştırmalar ve program sürecinde Yeter Kurt'un kısa süre içinde bulundu. Olayın ardından Yeter Kurt ile Aslan Şahin'in evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığına dair iddialar gündeme geldi. Aile, Yeter'in eve dönmesini isterken, kendisi kendi hayatına devam etmek istediğini belirtti. Programda hem aile hem de Yeter Kurt arasında tartışmalar yaşandı ve olayın hukuki sürecinin devam edebileceği ifade edildi.

47 yaşındaki Muharrem Yıldız, 25 Nisan'da İstanbul Şişli'de kendisine ait araçla kayboldu. 10 gündür kendisinden haber alınamayan Muharrem Yıldız için ailesi Müge Anlı programına katıldı. Ailesi, Muharrem Yıldız'ın zaman zaman psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve bu durumun kaybolmasında etkili olabileceğini ifade etti. En son Tekirdağ'da görüldüğü yönünde bilgiler paylaşıldı ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.