11 yıllık sır kafatasıyla çözüldü! Korkunç cinayet DNA testiyle aydınlandı

Burdur’da boş arazide bulunan bir kafatası, 11 yıl önce Isparta’da kaybolan Mehmet Çetin dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Yapılan DNA incelemeleri sonucu kafatasının Çetin’e ait olduğu belirlendi ve olay cinayet kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda eski eşi ve bir yakını tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. Emniyet birimleri, dosya kapsamında kayıp vücut parçalarına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında Burdur'da boş bir arazide bulunan bir kafatasıyla yeni bir boyut kazandı.

KAYIP OLARAK ARANAN MEHMET ÇETİN (İHA) BOŞ ARAZİDEKİ KAFATASI MEHMET ÇETİN'İN ÇIKTI 11 yıl önce Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin'in dosyası, bu bulguyla yeniden açıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kafatasından alınan DNA örneğinin, Çetin'in ailesinden alınan örneklerle eşleştiği belirlendi. Kimlik tespitinin kesinleşmesiyle birlikte olayın kayıp vakası olmaktan çıkıp cinayet kapsamında değerlendirildiği bildirildi. ISPARTA'DA 11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ADAMIN KAFATASI BURDUR'DA BULUNDU İSTANBUL VE ISPARTA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için Mayıs ayında operasyon başlattı. Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, başka suçlardan cezaevinde bulunan T.G. ve M.K. isimli kişiler de dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Fotoğraf (İHA) ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile çeşitli dijital materyallere el konuldu. Bayram A., 24 Mayıs 2025'te çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Derya K. ise savcılığın itirazı ve yeni deliller doğrultusunda tutuklandı. Bekir B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.