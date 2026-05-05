Özbekistanlı doktor Safina'nın Çorumlu babası Müge Anlı'da bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 28 yaşındaki dahiliye doktoru Safina Yagudina, 30 yıl önce Özbekistan'da tanışan annesi ve Türk babasının hikayesini anlatarak izleyicileri duygulandırdı. Rusya'da yaşayan Safina, hayatındaki en büyük eksikliği tamamlamak için Çorumlu babası İbrahim Aksu'ya seslendi.

ZORLUKLARLA GEÇEN BİR ÇOCUKLUK VE BAŞARI ÖYKÜSÜ

Hikaye, yaklaşık 30 yıl önce Özbekistan'ın Semerkant şehrinde başladı. O dönemde Semerkant Havalimanı inşaatında buldozer operatörü olarak çalışan Çorum Osmancıklı İbrahim Aksu, havalimanının mutfak bölümünde görev yapan Zülfiye Bilalova ile bir ilişki yaşadı.

İbrahim Aksu'nun sözleşmesi bitip Türkiye'ye dönmesiyle yolları ayrılan çiftten geriye, 1998 yılında dünyaya gelen Safina kaldı. Safina'nın hayatı hiç de kolay geçmedi. Annesinin kendisini aldırmak istemeyen babasının baskısına rağmen onu dünyaya getirdiğini söyleyen Safina, çocukluğunu "oradan oraya savrularak" geçirdiğini anlattı.

5 yaşından itibaren Rusya'da yaşayan, bir dönem yetimhanede kalan ve daha sonra koruyucu aile tarafından büyütülen Safina, tüm bu zorluklara rağmen azmiyle Dahiliye Doktoru olmayı başardı.

"KALBİMDEKİ TEK EKSİK BABAM"

Bugün başarılı bir hekim olan Safina, babasıyla iletişim kurabilmek için Türkçe öğrendiğini ve Türk kültürüne hayran olduğunu dile getirdi. Programa katılma amacını gözyaşları içinde anlatan genç doktor, "Kalbimde ve ruhumda bir parça eksik var. Bu eksik sadece babamı bulunca kapanacak. Ona sadece sarılmak ve 'baba' demek istiyorum" sözleriyle ekran başındakileri etkiledi.