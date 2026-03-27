atv Müge Anlı canlı izle: 27 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv’nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayları ele alan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

43 yaşındaki Mehmet Akpınar'ı Hatay'dan Müge Anlı'ya getiren mutlu bir yuva kurma hayali kurarken 20 gündür birlikte yaşadığı kişi tarafından evlilik vaadiyle 250 bin TL dolandırıldığı iddiasıydı. İddiaların odağında olan 33 yaşındaki Kader Yılmaz, canlı yayına gelerek taraflarla yüzleşti. Daha önce de 5 kere resmi nikahlı evlendiği öğrenilen Kader Yılmaz, evden kaçmadığını Mehmet Akpınar'ın ilgisizliğinden dolayı ilişkiyi bitirmek istediğini anlattı.

Mehmet ile ilk başta isteyerek evlendiğini söyleyen Kader Yılmaz, "Şiddet yoktu, ağız şiddeti vardı. Gecenin bir yarısını beni kaldırdı affedersin. Ben işe de kaldırdım onu sen benim başıma bela mısın diye bağırdı bana" dedi. Altınların hepsini sattığını söyleyen Kader Yılmaz, işe girerse borcunu ödeyebileceğini belirtti.

30 yaşındaki Inga Kostrıkova, hiç görmediği babası Bayram Gökmen'i aramak için Rusya'dan stüdyoya gelmişti. Sarılmayı beklediği babası Bayram Gökmen başta şüpheci yaklaşsa da sonunda kızını kabul etti. Müge Anlı yayınının ardından Inga Kostrıkova, ilk olarak akıllarda soru işareti kalmaması için babası Bayram Gökmen ile birlikte soy bağının tespiti için dilekçe vermek üzere Gaziosmanpaşa Adliye'sinin yolunu tuttu. Inga Kostrıkova'nın adliyeden sonra baba evine giderek akrabalarıyla tanıştı.

Murat Şener, iyiliğin kavuşturucu gücüyle Müge Anlı'nın bir çağrısıyla hiç tanımadı annesi Hilal Dallı'ya 30 yıl sonra kavuştu. Müge Anlı sayesinde annesine sarılıp muradına eren Murat Şener, hayatını kaybettiğini öğrendiği babasının yakınlarıyla da bir araya geldi. 30 yıl annesine kavuşan Murat Şener, "Ege" adında 23 yaşında bir erkek kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi. Müge Anlı'ya bağlanan Ege Şahan, Murat ile annelerinin aynı babalarının ise ayrı olduğunu söyledi. Gerçeği öğrendikten sonra annesi Hilal Dallı'ya ulaştığını söyleyen Ege Şahan, "Ben onu aradım ama benimle görüşmek ve konuşmak istemedi" dedi.

Şirin Durna, imam nikahlı beraberlik yaşadığı Suriye uyruklu Raşha'nın 7 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia etmişti. Rasha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Şirin Durna, 7 yaşındaki oğlu Beşir'in canlı yayında kavuştu.