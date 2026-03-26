Müge Anlı'da bir başka mucize: Moskovalı Inga Samsunlu babasına kavuştu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babasını bulmak için Rusya'dan gelen Inga Kostrikova, 30 yıldır hiç tanımadığı babası Bayram Gökmen'e kavuştu. "Sınırları aşan kavuşma" olarak nitelendirilen olayda, hem duygusal hem de çarpıcı anlar yaşandı.

Rusya'dan yola çıkarak babasını bulma ümidiyle Müge Anlı stüdyolarına gelen Inga, beklediği güzel haberi canlı yayında aldı. Müge Anlı, Inga'nın babasının Bayram Gökmen olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını duyurdu.

BAŞTA ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIĞI KIZINI KABUL ETTİ

Inga'nın babasının evli olduğu ve 26 ile 29 yaşlarında biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğunun daha bulunduğu ortaya çıktı. Böylece Inga, bir anda geniş bir aileye ve yeğenlere sahip olduğunu öğrendi.

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Inga, "Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum, şok oldum" diyerek mutluluğunu paylaştı.

MÜGE ANLI'DA SINIRLARI AŞAN KAVUŞMA
İLK ADIM ADLİYE: DNA TESTİ İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

Yayın sonrası Inga ve babası Bayram Gökmen, aradaki şüpheleri tamamen gidermek ve resmi süreci başlatmak adına Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gitti.

Soybağının tespiti için dilekçe veren Inga, sonucun olumlu çıkacağından emin olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben babam olduğundan eminim ama yine de bu dilekçeyi vermek istiyorum"

EN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ: LAHMACUN

Adliye işlemlerinin ardından Inga, babaevini ziyaret etti. Bayram Gökmen'in ailesi, Inga için en sevdiği yemeklerden oluşan (lahmacun, mantı, kısır) zengin bir sofra hazırladı.

EVİN "İNCİ"Sİ OLDU

Yeni İsim: Aile üyeleri Inga'ya olan sevgilerini ona "İnci" ismini takarak gösterdi.

Geleneksel Bağ: Türk geleneklerine çabuk alışan Inga, babasının elini öperek 30 yıllık hasreti sarılarak giderdi.

Programda en çok dikkat çeken isimlerden biri de Bayram Gökmen'in eşi Hatice Hanım oldu. Durumu büyük bir olgunlukla karşılayan Hatice Hanım, Inga'yı çocuklarının ablası olarak kabul ettiğini belirtti.

Müge Anlı, Hatice Hanım'ın bu tutumunu "Çok güzel idare ettin, tebrik ederim" diyerek övdü.

DUYGUSAL VEDA

Yayına telefonla bağlanan Inga'nın Rusya'daki annesi Sayda Hanım, gözyaşları içinde Müge Anlı'ya teşekkür ederek, "Kızım 30 yaşında babasını bulduğu için çok mutluyum" dedi.

Inga, bugün Rusya'ya döneceğini ancak artık Türkiye'de de bir ailesi olduğunu bildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

