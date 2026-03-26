Müge Anlı'da bir başka mucize: Moskovalı Inga Samsunlu babasına kavuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babasını bulmak için Rusya'dan gelen Inga Kostrikova, 30 yıldır hiç tanımadığı babası Bayram Gökmen'e kavuştu. "Sınırları aşan kavuşma" olarak nitelendirilen olayda, hem duygusal hem de çarpıcı anlar yaşandı.
Rusya'dan yola çıkarak babasını bulma ümidiyle Müge Anlı stüdyolarına gelen Inga, beklediği güzel haberi canlı yayında aldı. Müge Anlı, Inga'nın babasının Bayram Gökmen olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını duyurdu.
BAŞTA ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIĞI KIZINI KABUL ETTİ
Inga'nın babasının evli olduğu ve 26 ile 29 yaşlarında biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğunun daha bulunduğu ortaya çıktı. Böylece Inga, bir anda geniş bir aileye ve yeğenlere sahip olduğunu öğrendi.
Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Inga, "Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum, şok oldum" diyerek mutluluğunu paylaştı.
İLK ADIM ADLİYE: DNA TESTİ İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ
Yayın sonrası Inga ve babası Bayram Gökmen, aradaki şüpheleri tamamen gidermek ve resmi süreci başlatmak adına Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gitti.
Soybağının tespiti için dilekçe veren Inga, sonucun olumlu çıkacağından emin olduğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Ben babam olduğundan eminim ama yine de bu dilekçeyi vermek istiyorum"
EN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ: LAHMACUN
Adliye işlemlerinin ardından Inga, babaevini ziyaret etti. Bayram Gökmen'in ailesi, Inga için en sevdiği yemeklerden oluşan (lahmacun, mantı, kısır) zengin bir sofra hazırladı.
EVİN "İNCİ"Sİ OLDU
Yeni İsim: Aile üyeleri Inga'ya olan sevgilerini ona "İnci" ismini takarak gösterdi.
Geleneksel Bağ: Türk geleneklerine çabuk alışan Inga, babasının elini öperek 30 yıllık hasreti sarılarak giderdi.