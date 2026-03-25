Müge Anlı'da bir mucize daha gerçek oldu: Anne hasreti son buldu

Henüz 3 aylık bir bebekken evlatlık verilen Murat Şener, sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla hayatının gerçeğini öğrenmişti. Uzun süredir ailesini arayan Murat'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi: Biyolojik annesi Hilal Dallı bulunmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında izleyicileri gözyaşlarına boğan bir kavuşma yaşandı. Yaklaşık 8 yıl önce evlatlık edinildiğini öğrenen Murat Şener, biyolojik ailesini bulmak için katıldığı programda hiç beklemediği bir anda annesinin sesini duydu.

SESİNİ İLK KEZ DUYDU

Canlı yayına telefonla bağlanan anne Hilal Dallı, oğlunun bir gün kendisini bulacağını bildiğini ve bu yüzden programın sıkı bir takipçisi olduğunu dile getirdi.

İlk kez annesinin sesini duyan Murat, gözyaşlarına hakim olamazken, anne Hilal Hanım'ın "Kıyamam sana, rahat ol" sözleri stüdyodakileri duygulandırdı.

Büyük buluşma ise bugün gerçekleşti. Anne-oğulun kavuşma anı, hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Anne hasreti son buldu