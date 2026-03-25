Müge Anlı'da bir mucize daha gerçek oldu: Anne hasreti son buldu
Murat Şener 30 yıldır hiç görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya geldi. Murat Şener'in annesi Hilal Dallı, bir günde bulundu. Murat'ın babasından şiddet gördüğü için ayrıldığını ve kendini herkesten gizlediğini söyleyen Hilal Dalı, yıllarca yaşadığı acıları canlı yayında anlattı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında izleyicileri gözyaşlarına boğan bir kavuşma yaşandı. Yaklaşık 8 yıl önce evlatlık edinildiğini öğrenen Murat Şener, biyolojik ailesini bulmak için katıldığı programda hiç beklemediği bir anda annesinin sesini duydu.
Henüz 3 aylık bir bebekken evlatlık verilen Murat Şener, sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla hayatının gerçeğini öğrenmişti. Uzun süredir ailesini arayan Murat'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi: Biyolojik annesi Hilal Dallı bulunmuştu.
SESİNİ İLK KEZ DUYDU
Canlı yayına telefonla bağlanan anne Hilal Dallı, oğlunun bir gün kendisini bulacağını bildiğini ve bu yüzden programın sıkı bir takipçisi olduğunu dile getirdi.
İlk kez annesinin sesini duyan Murat, gözyaşlarına hakim olamazken, anne Hilal Hanım'ın "Kıyamam sana, rahat ol" sözleri stüdyodakileri duygulandırdı.
Büyük buluşma ise bugün gerçekleşti. Anne-oğulun kavuşma anı, hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
DRAMATİK AİLE HİKAYESİ
Görüşme sırasında ailenin geçmişine dair çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı:
Kardeş Müjdesi: Murat'ın Ankara Sincan'da yaşayan, kendisinden 5 yaş büyük bir abisi olduğu ve toplamda 4 kardeş (3 erkek, 1 kız) oldukları öğrenildi.
Zorlu Geçmiş: Anne Hilal Dallı'nın da yetiştirme yurdunda büyüdüğü, Murat'ın babası tarafından şiddet gördüğü ve hayatta kalma mücadelesi verdiği anlaşıldı.
Evlatlık Verilme Nedeni: Murat'a daha önce "para karşılığı satıldığı" yönünde bilgiler verilmiş olsa da, anne Hilal Hanım bu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak, o dönemki imkansızlıklar ve ailevi baskılar nedeniyle çocuklarını yuvaya bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.