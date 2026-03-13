atv Müge Anlı canlı izle: 13 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nabzını tutan, faili meçhul dosyaları aydınlatan ve kayıpları sevdikleriyle buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programı kaçırmak istemeyenler için erişim seçenekleri:

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programı anlık olarak takip etmek ve gelişmelere sıcağı sıcağına tanıklık etmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

ATV Resmi Web Sitesi: atv.com.tr adresindeki "Canlı Yayın" sekmesine tıklayarak yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.

ATV YouTube Kanalı: Canlı yayın akışının yanı sıra programın en çarpıcı kesitlerine ve önemli itiraflara YouTube üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

44 yaşındaki 3 çocuk babası gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da eski eşinin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin şüpheliler arasında bulunan kızı Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verilmişti.

Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 yaşındaki Batuhan Arıkan üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla, Mustafa Ünal ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci halen devam ediyor.

Savcılık dosyasına giren Sultan Seki'nin Mustafa Ünal ile olan whatsapp yazışmaları canlı yayında konuşuldu. Mustafa Ünal'ın Sultan Seki'nin kızı Sude için "Bu kızı evlatlıktan çıkar, bize ticaret yaptırmaz" dediği ortaya çıktı. Sultan Seki'nin ise cevap olarak "O çocuk için ben senden de vazgeçmem, yapacağımız ticaretten de vazgeçmem" yazması herkesi şoke etti.

Cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkan Ramazan Arıkan'ın dosyasında her şey gün yüzüne çıkıyor. Ramazan Arıkan'a planlı bir son hazırlandığı konuşulan cinayette, eski eş Dubai'den Türkiye'ye gelerek savcılığa teslim oldu. Sultan Seki'nin gözlatı işlemleri devam ederken, Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Mart'ta Osmaniye'den kaybolan 28 yaşındaki Gamze Şahan'dan günlerdir haber yok. 4 yıldır birlikte olduğu İlyaz Selmez ile Osmaniye'de yaşayan Gamze Şahan'ın ailesi kızlarının hayatından endişe ettiğini söyledi. Kızlarının "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktığını söyleyen aile, Müge Anlı'dan Gamze'nin bulunması için yardım istedi.

55 yaşındaki 2 çocuk babası emekli öğretmen Ahmet Baysal, Balıkesir'den 7 Mart'ta kayboldu. Onu aramaya gelen abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin eski eşinden boşandıktan sonra paralarını saklaması için yabancı insanlarla para trafiğine girdiğini söyledi. Kardeşinin kaybıyla alacaklılarla yaşadığı sorunlar arasında bir bağ olduğunu söyleyen Ali İhsan Baysal, "Kardeşim parasını kimseye kaptırmazdı" dedi.