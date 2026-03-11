Müge Anlı son dakika: Ramazan Arıkan'ın eski eşi savcılığa teslim oldu
Ankara'da 16 Kasım 2025 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan soruşturmasında sıcak bir gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Arıkan'ın eski eşi de savcılığa teslim oldu.
Ankara'da eski eşinin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden emlak zengini Ramazan Arıkan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor...
ESKİ EŞ SAVCILIĞA TESLİM OLDU
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında, Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki'nin Türkiye'ye dönerek savcılığa teslim olduğu ve gözaltı sürecinin başladığı bilgisini paylaştı.
GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz takip sonucunda, 3 kişi gözaltına alınmıştı:
Sude Arıkan: Ramazan Arıkan'ın kızı.
Batuhan Arıkan: Ramazan Arıkan'ın oğlu.
Mustafa Ünal: Eski eş Sultan Seki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs.
Ayrıca soruşturma kapsamında anneanne, dede ve Mustafa Ünal'ın olaydan kısa süre sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdiği iddiası da gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün Mustafa Ünal'ın telefonunun piknik alanında sinyal verdiği öne sürüldü.
Öte yandan Sude Arıkan'ın soruşturma sürecinde yaptığı bazı açıklamaların "itiraf niteliğinde" değerlendirildiği belirtilirken, gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.