Müge Anlı son dakika: Ramazan Arıkan'ın eski eşi savcılığa teslim oldu

Ankara'da eski eşinin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden emlak zengini Ramazan Arıkan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında, Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki'nin Türkiye'ye dönerek savcılığa teslim olduğu ve gözaltı sürecinin başladığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında anneanne, dede ve Mustafa Ünal'ın olaydan kısa süre sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdiği iddiası da gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün Mustafa Ünal'ın telefonunun piknik alanında sinyal verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Sude Arıkan'ın soruşturma sürecinde yaptığı bazı açıklamaların "itiraf niteliğinde" değerlendirildiği belirtilirken, gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.