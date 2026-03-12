Atları sakinleştiren ilaçla zehirlemişler! Gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama
Ankara'da gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Eski eşinin evinde hayatını kaybeden Arıkan'ın, atları sakinleştirmek için kullanılan ağır ilaçlarla zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili maktulün oğlu ve Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki'nin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki iş insanı Ramazan Arıkan dosyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 300-400 milyon TL'lik devasa bir servetin merkezinde olduğu iddia edilen ölümle ilgili, Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
KARDEŞİ VE ANNESİNİN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, merhum iş insanının kızı Sude Arıkan, Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verilmişti.
Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 yaşındaki Batuhan Arıkan üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla, Mustafa Ünal ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci halen devam ediyor.
ATLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLA ZEHİRLEDİLER
Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Eski eşinin evinde hayatını kaybeden Arıkan'ın, atları sakinleştirmek için kullanılan ağır ilaçlarla zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.
NELER OLMUŞTU?
atv ekranlarında yayınlanan programda ele alınan Ramazan Arıkan dosyası, yeni gelişmeler ve canlı yayındaki yüzleşmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ankara'da 16 Kasım 2025'te eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Arıkan'ın ölümü ilk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan bulgular ve iddialar, olayın cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.
Adli incelemelerde Arıkan'ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Bu durum ölümün zehirlenme sonucu gerçekleşmiş olabileceği şüphesini doğurdu.