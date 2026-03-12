CANLI YAYIN
Atları sakinleştiren ilaçla zehirlemişler! Gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Eski eşinin evinde hayatını kaybeden Arıkan'ın, atları sakinleştirmek için kullanılan ağır ilaçlarla zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili maktulün oğlu ve Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki'nin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki iş insanı Ramazan Arıkan dosyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 300-400 milyon TL'lik devasa bir servetin merkezinde olduğu iddia edilen ölümle ilgili, Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

KARDEŞİ VE ANNESİNİN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, merhum iş insanının kızı Sude Arıkan, Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verilmişti.

Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 yaşındaki Batuhan Arıkan üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla, Mustafa Ünal ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci halen devam ediyor.

ATLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLA ZEHİRLEDİLER

Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Eski eşinin evinde hayatını kaybeden Arıkan'ın, atları sakinleştirmek için kullanılan ağır ilaçlarla zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

NELER OLMUŞTU?

atv ekranlarında yayınlanan programda ele alınan Ramazan Arıkan dosyası, yeni gelişmeler ve canlı yayındaki yüzleşmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ankara'da 16 Kasım 2025'te eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Arıkan'ın ölümü ilk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan bulgular ve iddialar, olayın cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Adli incelemelerde Arıkan'ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Bu durum ölümün zehirlenme sonucu gerçekleşmiş olabileceği şüphesini doğurdu.

Dosyada dikkat çeken bir diğer nokta ise Arıkan'ın yüksek miktardaki mal varlığı oldu. Ankara ve yurt dışında gayrimenkulleri bulunduğu belirtilen Arıkan'ın yaklaşık 100 milyon liralık serveti olduğu iddia edildi.

Ramazan Arıkan dosyasında dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı. Programda aktarılan bilgilere göre Arıkan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adı geçen eski eşinin savcılığa teslim olduğu öğrenildi.

RAMAZAN ARIKAN'IN KIZINDAN MÜGE ANLI'YA İTİRAF!
TELEFON TRAFİĞİ VE SİNYAL DETAYLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Soruşturma kapsamında Arıkan'ın kızı Sude Arıkan günler sonra cinayetle ilgili itirafta bulunmuş, olay gecesi yaşananları anlatmıştı. İncelemelerde; anneanne, dede ve Mustafa Ünal'ın olaydan hemen sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca, baba ile oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün, Mustafa Ünal'ın telefonunun o bölgeden sinyal vermesi "takip mi ediliyordu?" sorusunu akıllara getirdi.

"1.000 LİRA İÇİN PAZARLIK YAPTI"

Gayrimenkul uzmanı Nilgün Hanım'ın ifadeleri, ailenin ölüm sonrası tavırlarına ışık tuttu. Nilgün Hanım, Sude Arıkan'ın babasının ölümünden hemen sonra panik içinde ev tutmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Sude çok tedirgindi, babasının kalp krizinden öldüğünü ve o evde kalamayacağını söyledi. Kira tutarken bin lira için pazarlık yaptı, 'çocuk okutacağım' dedi. Oysa Mustafa Ünal, 'Ramazan'da torunların torunlarına yetecek para var' diyordu. Sürekli bir gizlilik içindeydiler."

DUBAİ HATTI VE ÇANTA ÇANTA PARALAR

Olayın mali boyutu ise dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Tanık ifadelerine göre, eski eş Sultan Seki ve sevgilisi Mustafa Ünal, paranın izini kaybettirmek ve mal varlığını bölüşmek amacıyla Dubai'ye gitti.

Mustafa Ünal adına açılan motosiklet dükkanına aylık 5 bin dolar nakit akışı sağlandığı, dükkana bir kilo altın giriş-çıkışı yapıldığı ve "Müge Anlı'ya gidiyoruz" diyerek Dubai'ye kaçtıkları öne sürüldü.

ORTAKLARDAN AĞIR İDDİALAR

Mustafa Ünal'ın iş ortağı Aylin Hanım ise mağdur edildiklerini savunarak, "Sultan Hanım bize Dubai'de araç kiralama işi açtırmak istedi. Avukat parası için 700 bin TL talep edildi. Dükkana çanta çanta paralar getiriliyordu" diyerek ticari ilişkilerdeki karanlık noktaları işaret etti.

Jandarma ve savcılığın geniş çaplı soruşturması, 400 milyonluk servetin bu ölümdeki rolünü aydınlatmak üzere devam ediyor.

SUDE'NİN SEVGİLİSİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

Sude'nin eski sevgilisi Berat Erce, canlı yayına bağlanarak Dubai'de bulunan anne Sultan Seki'nin kendisine WhatsApp üzerinden ulaştığını iddia etti.

İddiaya göre Sultan Seki, Berat'a rüşvet teklif ederek kamu görevlilerine "kapıyı 50 bin TL'den açmasını", Sude'ye ulaşıp avukatını değiştirmesini ve itirafını geri almasını sağlamasını istedi.

