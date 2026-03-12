ATV Müge Anlı canlı izle: 12 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Türkiye'nin nabzını tutan, faili meçhul dosyaları aydınlatan ve kayıpları sevdikleriyle buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programı kaçırmak istemeyenler için erişim seçenekleri:

Programı anlık olarak takip etmek ve gelişmelere sıcağı sıcağına tanıklık etmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

ATV Resmi Web Sitesi: atv.com.tr adresindeki "Canlı Yayın" sekmesine tıklayarak yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.

ATV YouTube Kanalı: Canlı yayın akışının yanı sıra programın en çarpıcı kesitlerine ve önemli itiraflara YouTube üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genç kızın eğitimi ve sağlığı konusunda ortak fikir ürettiler. Ece Küçükdoğanlı'nın kararı ne olacak?

Ece Küçükdoğanlı, erkek arkadaşının desteğiyle ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Eğitimine devam edeceğini okulu bittikten sonra evleneceklerini söyledi. Ailesi, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndaki bilişim sınıfı tamamlandı. İyiliğin iyileştirici gücünden bir başka sihirli dokunuş...

Araştırmacı- gazeteci Müge Anlı ile Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönten, İstanbul İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Rahmi Özkan, Şevki Sözen sınıfın açılışını yapmak üzere Gaziosmanpaşa Ortaokulundalardı.

Öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin okuryazarlık rekoru kırıldı. Müge Anlı, velilerin okuma-yazma öğrendiği sınıfı da ziyaret etti.

Emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın kaybındaki şüpheler...

55 yaşındaki iki çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal Balıkesir'den 7 Mart'ta kayboldu.

Olaydan sonra ailenin taşınmasına aracılık ettiler. ''Mustafa 'Ramazan'da torunlarının torunlarına yetecek para var' dedi''

Kuşku oklarının yöneldiği anne ve çocuklarının taşınmalarına aracılık eden gayrimenkul uzmanları Nilgün Çiçekyiğit ve İlhan Yiğit konuştu.

Ramazan Arıkan'ın ölümünde cinayet şüphesi... Eski eş savcılığa teslim oldu.