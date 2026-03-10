ATV Müge Anlı canlı yayın izle: 10 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Ramazan Arıkan cinayetinde 3 gözaltı / ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Sude Arıkan, kardeşi ve Mustafa adlı şahsa gözaltı.

44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki'nin evinde şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla ilgili olarak hafta sonu sıcak saatler yaşandı. Kızı Sude Arıkan, kardeşi ve Mustafa adlı şahıs eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Eski eşinin ölümüyle ilgili kızı kendisini suçladı. ''Sude'nin annesi 'konuşamıyorum, Dubai'de savaş var' dedi''

Ece Küçükdoğanlı'dan 10 gündür haber yok.

Kıbrıs'ta okuyan üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ece Küçükdoğanlı'dan 27 Şubat'tan bu yana haber alınamıyor. Onu merak eden ailesi kızlarına canlı yayında seslendi.

Kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Ece Küçükdoğanlı canlı yayında...

Ece Küçükdoğanlı kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu, canlı yayında. Yayına bağlanan genç kız kayıp olmadığını ailesinin haberi olduğunu söyledi. Şiddet gördüğü için kaçtığını söyleyen Ece geri dönmeyeceğim dedi.

Elif Büyük ve 2 çocuğunun alıkonuldukları iddiası...

39 yaşındaki Elif Büyük, 12 yaşındaki kızı ve 17 yaşındaki oğluyla birlikte İzmir'den 21 Şubat'ta kayıplara karıştı.