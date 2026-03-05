Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den

KİRALIK KATİLDEN AKILALMAZ OYUN

Dosyada dikkat çeken bir başka detay ise Ramazan Arıkan ile kendisini "kiralık katil" olarak tanıtan bir kişi arasındaki telefon görüşmeleri oldu.

Arıkan'a adeta bir akıl hocası gibi yaklaşan şahıs, şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Ailen dahil kimseye haber verme, şehri terk et."

"Mevcut telefonunu kapat, sinyal vermeyen yeni bir hat al."

"Beyaz aracına binme, belirli adreslerden uzak dur."

MÜGE ANLI: "BU BİR PARA TUZAĞI"

Görüntüleri ve ses kaydını değerlendiren Müge Anlı, durumun sanılandan çok daha karmaşık bir "tezgah" olabileceğine dikkat çekti. Anlı, şahsın bir yandan cinayet talimatı aldığını söylerken diğer yandan kurbanına kaçma yolları göstermesinin altında yatan asıl amacın "daha fazla para koparmak" olduğunu vurguladı.