Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den
Eski eşinin evinde canından olan emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, yeni iddialarla daha da karmaşık bir hal aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayına, Dubai'den bağlanan bir kişi, maktulün kızı Sude'nin "Babamı annem ve arkadaşı içli köfteye zehir katarak öldürdü" dediğini öne sürdü. İşte esrarengiz olayın detayları...
Ankara'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki üç çocuk babası emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretleri giderek büyüyor.
Başta "doğal ölüm" olarak değerlendirilen olay, yaklaşık 100 milyon liralık miras, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan ses kayıtlarıyla "planlı cinayet" şüphesine dönüştü. Olay, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı.
100 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞI NEDENİYLE BASKI ALTINDAYDI
16 Kasım'da Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili olarak ağabeyi Adem Arıkan, kardeşinin büyük mal varlığı nedeniyle baskı gördüğünü ve ölümünün mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Adem Arıkan, olay günü kardeşinin 16 yaşındaki oğlu ve "dayı" olarak tanıtılan Mustafa Ünal tarafından ayakta duramayacak halde eve getirildiğini öne sürdü.
Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Ramazan Arıkan'ın ölümünden önceki akşam saatlerinde bilinci kapalı şekilde oğlu ve Mustafa Ünal'ın kollarında eve getiriliyor.
Görüntülere göre Arıkan yaklaşık iki saat evde kaldıktan sonra ambulans çağrıldı.
DUBAİ BAĞLANTISI VE YASAK AŞK İDDİASI
Arıkan'ın ölümünün ardından eski eşi Sultan Seki'nin Dubai'ye gitmesi ve burada bazı mülk satışlarıyla ilgilenmesi de dikkat çekti. Canlı yayına katılan kızı Sude Arıkan ise stüdyoda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sude Arıkan, annesi ile Mustafa Ünal arasında bir ilişki olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Dubai'den birlikte geldiklerini görünce durumu anladım" dedi.