CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eski eşinin evinde canından olan emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, yeni iddialarla daha da karmaşık bir hal aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayına, Dubai'den bağlanan bir kişi, maktulün kızı Sude'nin "Babamı annem ve arkadaşı içli köfteye zehir katarak öldürdü" dediğini öne sürdü. İşte esrarengiz olayın detayları...

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 1

Ankara'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki üç çocuk babası emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretleri giderek büyüyor.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 2

Başta "doğal ölüm" olarak değerlendirilen olay, yaklaşık 100 milyon liralık miras, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan ses kayıtlarıyla "planlı cinayet" şüphesine dönüştü. Olay, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 3

100 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞI NEDENİYLE BASKI ALTINDAYDI

16 Kasım'da Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili olarak ağabeyi Adem Arıkan, kardeşinin büyük mal varlığı nedeniyle baskı gördüğünü ve ölümünün mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 4

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Adem Arıkan, olay günü kardeşinin 16 yaşındaki oğlu ve "dayı" olarak tanıtılan Mustafa Ünal tarafından ayakta duramayacak halde eve getirildiğini öne sürdü.

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Ramazan Arıkan'ın ölümünden önceki akşam saatlerinde bilinci kapalı şekilde oğlu ve Mustafa Ünal'ın kollarında eve getiriliyor.

Görüntülere göre Arıkan yaklaşık iki saat evde kaldıktan sonra ambulans çağrıldı.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 5

DUBAİ BAĞLANTISI VE YASAK AŞK İDDİASI

Arıkan'ın ölümünün ardından eski eşi Sultan Seki'nin Dubai'ye gitmesi ve burada bazı mülk satışlarıyla ilgilenmesi de dikkat çekti. Canlı yayına katılan kızı Sude Arıkan ise stüdyoda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sude Arıkan, annesi ile Mustafa Ünal arasında bir ilişki olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Dubai'den birlikte geldiklerini görünce durumu anladım" dedi.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 6

KİRALIK KATİLDEN AKILALMAZ OYUN

Dosyada dikkat çeken bir başka detay ise Ramazan Arıkan ile kendisini "kiralık katil" olarak tanıtan bir kişi arasındaki telefon görüşmeleri oldu.

Arıkan'a adeta bir akıl hocası gibi yaklaşan şahıs, şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Ailen dahil kimseye haber verme, şehri terk et."

"Mevcut telefonunu kapat, sinyal vermeyen yeni bir hat al."

"Beyaz aracına binme, belirli adreslerden uzak dur."

MÜGE ANLI: "BU BİR PARA TUZAĞI"

Görüntüleri ve ses kaydını değerlendiren Müge Anlı, durumun sanılandan çok daha karmaşık bir "tezgah" olabileceğine dikkat çekti. Anlı, şahsın bir yandan cinayet talimatı aldığını söylerken diğer yandan kurbanına kaçma yolları göstermesinin altında yatan asıl amacın "daha fazla para koparmak" olduğunu vurguladı.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 7

"BABAMI 'ANNEM VE ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ' DEDİ"

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında ise Sude'nin arkadaşı olduğunu söyleyen kişi cinayet iddiasında bulundu.

EMLAK ZENGİNİ RAMAZAN ARIKAN NASIL ÖLDÜ?
Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 8

"ZEHİRLİ İÇLİ KÖFTEYİ PİKNİKTE YEDİRMİŞLER"

Yurt dışından programa katılan bir izleyici, Sude'nin Dubai'de alkol aldıktan sonra Onur isimli şahsa, "Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler" dediği öne sürdü.

Sude Arıkan bu iddiaları yalanladı. "Onur diye kimseyle tanışmadım" dedi. Kayıtların emniyete iletileceği belirtilirken, Sude Arıkan stüdyoda köşeye sıkıştı.

Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? Kan donduran itiraf Dubai'den 9

Gözler şimdi Dubai'den dönmesi beklenen eski eş Sultan Seki ve Mustafa Ünal'ın vereceği ifadelere ve emniyete ulaştırılacağı söylenen o kritik ses kayıtlarına çevrildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin