atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yetiştiren annenin görümcesi ve arkadaşı konuştu.

''Zeynep Hanım, Ömer'in kafasındaki anne profilini bitirdi''

Zeynep Gamzeli 2001 dünyaya getirdiği ve hiç görmeden evlatlık verdiği oğlunun bulunması için başvurmuştu. 25 yıldır beklediği oğlunu yarım saat içinde Müge Anlı buldu. Yayının ardından evlatlık alan aileden halası ve annesinin arkadaşı konuştu.

Eray Pilak'ın 430 bin TL'lik dolandırılma iddiası... İş yeri aşkı pahalıya patladı.

Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak'ın Müge Anlı'ya getiren iş yerinde tanışıp gönül ilişkisi yaşadığı kişi tarafından evlilik vaadiyle 430 bin TL dolandırıldı iddiasıydı.

Fatma Sarı'nın mirasını kim elinden aldı? ''Damadından kaçırmak için torununa 3 daire verdi''

Fatma Sarı'nın bir diğer kızı Neslihan Hanım yayına bağlandı. Canlı yayındaki kardeşi Demet ve eşi Mehmet'i suçladı. 'annem bizim hakkımızı asıl onlara verdi' dedi. Kızının aldığı daireleri kabul etmedi.