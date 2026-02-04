Cezaevi onu değiştirdi! Sinan Sardoğan ilk kez Müge Anlı'ya konuştu

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 12:51 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 12:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybı dosyasında şüpheli olarak gündeme gelen ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak tanınan Sinan Sardoğan, cezaevinden çıktıktan sonra Müge Anlı'ya açıklamalarda bulundu.

Öldürüldüğü düşünülen Arife Gökçe ile ilgili şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, "cinsel istismar" suçundan dolayı girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Tokat'taki evine döndü. Ekibe konuşan Sinan, cezaevinden çıktıktan sonra neler yaptığını anlattı.

"ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN" Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Sardoğan, sürecin kendisi için çok zor geçtiğini belirterek, "Allah kimseyi düşürmesin, bize göre değil. Allah düşmanıma bile göstermesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye edildikten sonra Tokat'taki evine döndüğünü söyleyen Sinan Sardoğan, kısa bir süre ablasının yanında kaldığını, ardından kendi evine geçtiğini aktardı. Geçimini düzensiz işlerle sağladığını belirten Sardoğan, kardeşleri ve çevresindekilerin kendisine destek olduğunu dile getirdi. CEZAEVİNDEN ÇIKAN SİNAN SARDOĞAN MÜGE ANLI'YA KONUŞTU

Evine döndüğünde karşılaştığı manzarayı da anlatan Sardoğan, evin dağılmış olduğunu, televizyonunun kırıldığını ve su baskını yaşandığını söyledi.