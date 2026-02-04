CANLI YAYIN
Cezaevi onu değiştirdi! Sinan Sardoğan ilk kez Müge Anlı'ya konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybı dosyasında şüpheli olarak gündeme gelen ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak tanınan Sinan Sardoğan, cezaevinden çıktıktan sonra Müge Anlı'ya açıklamalarda bulundu.

Öldürüldüğü düşünülen Arife Gökçe ile ilgili şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, "cinsel istismar" suçundan dolayı girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Tokat'taki evine döndü. Ekibe konuşan Sinan, cezaevinden çıktıktan sonra neler yaptığını anlattı.

"ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN"

Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Sardoğan, sürecin kendisi için çok zor geçtiğini belirterek, "Allah kimseyi düşürmesin, bize göre değil. Allah düşmanıma bile göstermesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye edildikten sonra Tokat'taki evine döndüğünü söyleyen Sinan Sardoğan, kısa bir süre ablasının yanında kaldığını, ardından kendi evine geçtiğini aktardı. Geçimini düzensiz işlerle sağladığını belirten Sardoğan, kardeşleri ve çevresindekilerin kendisine destek olduğunu dile getirdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN SİNAN SARDOĞAN MÜGE ANLI'YA KONUŞTU

Evine döndüğünde karşılaştığı manzarayı da anlatan Sardoğan, evin dağılmış olduğunu, televizyonunun kırıldığını ve su baskını yaşandığını söyledi.

Yaşanan sorunları muhtar ve kaymakamlık aracılığıyla çözmeye çalıştığını ifade eden Sardoğan, evinin son halini kameralara göstererek komşularının ve muhtarın kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

SİNAN'DAN PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Programda pişmanlık açıklamasında bulunan Sinan Sardoğan, geçmişteki söz ve davranışlarından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Eskisi gibi inatçı olmadığını ve değiştiğini savunan Sardoğan, "Kendi evimde uslu uslu oturuyorum. Tek olmam daha iyi" diyerek köyde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Sardoğan'ın eski ve yeni hali

Sinan Sardoğan'ın evinden görüntü

