32 yıldır aradığı kardeşini Müge Anlı 1 günde buldu!

ATV ekranlarıın ilgiyle izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının bugünkü bölümü, izleyenleri derinden etkileyen bir hikâyeye sahne oldu. Murat Çelik'in, 32 yıl önce evlatlık verilen kız kardeşi Pınar'ı bulma mücadelesi, hem gözyaşlarına hem de büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Murat Çelik, hafızasına kazınan o acı anı gözyaşları içinde anlattı. Kız kardeşi Pınar'ın köyden bir arabayla götürüldüğünü, kendisinin de arabanın arkasından koşup taş attığını söyleyen Çelik, "Kardeşimi geri istedim" dedi. Pınar'ın sarışın ve renkli gözlü, muhtemelen mavi gözlü olduğunu hatırladığını da ekledi.

Canlı yayına katılan Murat Çelik, çocukluğunda yaşadığı dramı anlattı. 1992–1993 yılları arasında babası Durmuş Ali Çelik'in işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girmesiyle ailenin dağıldığını belirten Çelik, 1992 doğumlu kız kardeşi Pınar'ın 1994 yılında anneleri Leyla Hanım tarafından evlatlık verildiğini söyledi. Kendisi ve erkek kardeşi ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ATV

ANNE GERİ DÖNMEDİ

Kız kardeşini kaybettikten sonra kendisi ve erkek kardeşinin bir yetiştirme yurduna bırakıldığını anlatan Murat Çelik, annelerinin "Bir dakika bekleyin, geleceğiz" dediğini ancak bir daha geri dönmediğini belirtti. Çelik, bu anın hayatındaki ikinci büyük travma olduğunu vurguladı. Aileden geriye kalan tek somut hatıranın ise Pınar'a ait tek bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF PARA KARŞILIĞI ALDI

Murat Çelik, kız kardeşinin tek fotoğrafını 2009 ya da 2010 yılında, bir aile ferdinden 5 ila 10 bin lira karşılığında aldığını açıkladı. Fotoğrafa ulaşmanın bile yıllar sürdüğünü söyledi.