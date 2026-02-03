CANLI YAYIN

32 yıldır aradığı kardeşini Müge Anlı 1 günde buldu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
32 yıldır aradığı kardeşini Müge Anlı 1 günde buldu!

Murat Çelik, annesi Leyla Hanım tarafından 32 yıl önce henüz 2,5 yaşındayken evlatlık verilen kız kardeşini bulabilmek için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Canlı yayında paylaşılan sevindirici gelişmeyle Murat Çelik’in kız kardeşine ulaşıldı. Ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi.

ATV ekranlarıın ilgiyle izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının bugünkü bölümü, izleyenleri derinden etkileyen bir hikâyeye sahne oldu. Murat Çelik'in, 32 yıl önce evlatlık verilen kız kardeşi Pınar'ı bulma mücadelesi, hem gözyaşlarına hem de büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

AİLEYİ DAĞITAN TRAJEDİ

Canlı yayına katılan Murat Çelik, çocukluğunda yaşadığı dramı anlattı. 1992–1993 yılları arasında babası Durmuş Ali Çelik'in işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girmesiyle ailenin dağıldığını belirten Çelik, 1992 doğumlu kız kardeşi Pınar'ın 1994 yılında anneleri Leyla Hanım tarafından evlatlık verildiğini söyledi. Kendisi ve erkek kardeşi ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

"KARDEŞİMİ GERİ VERİN DİYE ARABANIN ARKASINDAN KOŞTUM"

Murat Çelik, hafızasına kazınan o acı anı gözyaşları içinde anlattı. Kız kardeşi Pınar'ın köyden bir arabayla götürüldüğünü, kendisinin de arabanın arkasından koşup taş attığını söyleyen Çelik, "Kardeşimi geri istedim" dedi. Pınar'ın sarışın ve renkli gözlü, muhtemelen mavi gözlü olduğunu hatırladığını da ekledi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ANNE GERİ DÖNMEDİ

Kız kardeşini kaybettikten sonra kendisi ve erkek kardeşinin bir yetiştirme yurduna bırakıldığını anlatan Murat Çelik, annelerinin "Bir dakika bekleyin, geleceğiz" dediğini ancak bir daha geri dönmediğini belirtti. Çelik, bu anın hayatındaki ikinci büyük travma olduğunu vurguladı. Aileden geriye kalan tek somut hatıranın ise Pınar'a ait tek bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF PARA KARŞILIĞI ALDI

Murat Çelik, kız kardeşinin tek fotoğrafını 2009 ya da 2010 yılında, bir aile ferdinden 5 ila 10 bin lira karşılığında aldığını açıkladı. Fotoğrafa ulaşmanın bile yıllar sürdüğünü söyledi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ANNE CANLI YAYINA BAĞLANDI

Programın ilerleyen dakikalarında anne Leyla Hanım canlı yayına telefonla bağlandı. Müge Anlı'nın "Kızınızı kime verdiniz?" sorusuna Leyla Hanım, "Kızımı çaresizlikten verdim, keyfimden değil" yanıtını verdi. Çocuğu verdiği kişinin Konya'lı olduğunu ancak ayrıntıları hatırlamadığını, aracı olan kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Murat Çelik, annesinin daha önce Pınar'la görüştüğünü ve onun çok güzel bir kız olduğunu söylediğini aktardı. Leyla Hanım ise bu iddiaları "Yalan" diyerek reddetti. Müge Anlı'nın "Kızınızı arıyor musunuz?" sorusuna Leyla Hanım'ın "Ben istemiyorum" cevabını vermesi stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İZLEYİCİ İHBARI UMUT OLDU

Programa bağlanan izleyici Kadir Şinasi, aranan kişinin evli olduğunu ve anlatılan bilgilere büyük ölçüde uyduğunu belirterek "Yüzde 90 nokta atışı" dedi. Bir başka izleyicinin de aynı kişiyi tanıdığını söylemesiyle umutlar arttı.

32 YILLIK KAYIP BİR GÜNDE BULUNDU AMA…

Müge Anlı'da yapılan araştırmalar sonucunda Murat Çelik'in 32 yıldır aradığı kız kardeşine bir gün içinde ulaşıldı. Ancak yaşanan sevince, kardeşin görüşmek istememesi gölge düşürdü. Pınar olduğu belirtilen kadın, görüşmeyi reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Ben insan sevmiyorum, kardeş istemiyorum. İnsanlarla zaten muhatap olan biri değilim. Market'e bile gitmem. Ailemin kim olduğunu bilmek, kardeşimi görmek istemiyorum. Huzurumun bozulmasını istemiyorum."

Üzücü haberi alan Murat Çelik, kardeşine tekrardan seslendi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın