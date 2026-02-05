"Dedektif Gadget" gibi izledi gördüklerine inanamadı! Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay

Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, "evlilik vaadiyle dolandırıldığı" iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. İş yerinde tanıştığı Firdevs Barut tarafından 11 ay içinde yaklaşık 430 bin TL dolandırıldığını öne süren Pilak'ın anlattıkları stüdyoda şaşkınlık yarattı.

"KİMSESİZİM" DEDİ, HAYATINI KARARTTI Eray Pilak'ın iddiasına göre ikili, birlikte çalıştıkları bir kargo deposunda tanıştı. Firdevs Hanım'ın "kimsesizim, tutunacak dalım yok" sözlerinden etkilenen Pilak, tanışmalarından yalnızca iki ay sonra imam nikahı kıydı ve birlikte yaşamak için ev tuttu.

11 AYDA 430 BİN TL HARCADIĞINI SÖYLEDİ Pilak, Firdevs Hanım'ın geçmişten kalan borçlarını gerekçe göstererek kendisinden parça parça para istediğini, beyaz eşya ve kıyafet borçlarını da ödediğini belirtti. Yaklaşık 11 ayda toplam 430 bin TL harcadığını ifade eden Pilak, ilişkinin ilk 9 ayını ise "cenneti yaşadım" sözleriyle anlattı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI İddiaya göre Firdevs Hanım'ın sosyal medyayı aktif kullanmaya başlamasıyla şüphelenen Pilak, sevgilisini gizlice takip etmeye başladı. Telefonunda 9-10 farklı erkekle "bekarım, evleneceğim" diyerek yazıştığını gördüğünü söyleyen Pilak, onu bir kafeteryada başka bir erkekle otururken yakaladığını da anlattı.