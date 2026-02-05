CANLI YAYIN
"Dedektif Gadget" gibi izledi gördüklerine inanamadı! Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, "evlilik vaadiyle dolandırıldığı" iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. İş yerinde tanıştığı Firdevs Barut tarafından 11 ay içinde yaklaşık 430 bin TL dolandırıldığını öne süren Pilak'ın anlattıkları stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanışıp gönül ilişkisi yaşadığı Firdevs isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 430 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Pilak'ın anlattıkları, stüdyoda ve ekran başında büyük şaşkınlık yarattı.

"KİMSESİZİM" DEDİ, HAYATINI KARARTTI

Eray Pilak'ın iddiasına göre ikili, birlikte çalıştıkları bir kargo deposunda tanıştı. Firdevs Hanım'ın "kimsesizim, tutunacak dalım yok" sözlerinden etkilenen Pilak, tanışmalarından yalnızca iki ay sonra imam nikahı kıydı ve birlikte yaşamak için ev tuttu.

11 AYDA 430 BİN TL HARCADIĞINI SÖYLEDİ

Pilak, Firdevs Hanım'ın geçmişten kalan borçlarını gerekçe göstererek kendisinden parça parça para istediğini, beyaz eşya ve kıyafet borçlarını da ödediğini belirtti. Yaklaşık 11 ayda toplam 430 bin TL harcadığını ifade eden Pilak, ilişkinin ilk 9 ayını ise "cenneti yaşadım" sözleriyle anlattı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Firdevs Hanım'ın sosyal medyayı aktif kullanmaya başlamasıyla şüphelenen Pilak, sevgilisini gizlice takip etmeye başladı. Telefonunda 9-10 farklı erkekle "bekarım, evleneceğim" diyerek yazıştığını gördüğünü söyleyen Pilak, onu bir kafeteryada başka bir erkekle otururken yakaladığını da anlattı.

Araştırmalarını derinleştirdiğini belirten Pilak, Firdevs Hanım'ın geçmişte 3'ü resmi, 5'i imam nikahlı olmak üzere toplam 8 evlilik yaptığını, kendisinin ise 9. kişi olduğunu öğrendiğini iddia etti. Ayrıca ulaşılabildiği kadarıyla 24 farklı kişinin benzer yöntemlerle mağdur edildiği öne sürüldü.

"KENDİ DÖŞEDİĞİM EVE GİREMEDİM"

Eray Pilak, Firdevs Hanım'ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu nedenle kendi parasıyla döşediği eve dahi giremediğini söyledi. Pilak, "Verdiğim emeklerimi ve paramı geri istiyorum. Yaptıkları cezasız kalmasın"diyerek Müge Anlı'dan yardım talep etti.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, Pilak'ın her şeyi fark etmesine rağmen takibe devam etmesini "Allah akıl fikir versin" sözleriyle eleştirirdi.

