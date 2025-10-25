25 Ekim 2025, Cumartesi
"Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 08:50 Güncelleme: 25.10.2025 08:51
Türkiye’nin efsane yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bir kez daha büyük ödülleri dağıtmaya geliyor.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv'de.

Yayın Günü : 26 Ekim 2025

Pazar Yayın Saati : 20.00

