Aynadaki Yabancı heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!
Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor. ATV’nin yeni sezona damga vuran dizisi “Aynadaki Yabancı” bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Azra Karaaslan olduğunu hatırlayan Defne, karakolda girdiği parmak izi tespitinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat evladı uğruna bir kez daha büyük bir fedakarlığa imza atar ve kimliğini gizlemeyi başarır.
Ancak bu bile onu kurtaramaz; hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edilecektir. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, Defne'yi hapisten sürpriz bir isim kurtarır. Fakat bu kurtuluşun bedeli akıl almazdır.
Oğluna Azra'yı unutturmak isteyen Hanzade, ondan Emirhan'ı kendisine aşık etmesini ister. Bu teklif karşısında köşeye sıkışan Defne'nin o gece evden neden kaçtığını ve neler olduğunu bir an önce hatırlaması gerekiyordur.
Tüm bunlar yaşanırken, Emirhan'ın yaptığı basın açıklaması hem ailede hem de kamuoyunda büyük bir kaosa neden olur. Karısını bulma umuduyla attığı bu adım, aslında yıllardır gizlediği sırların ve bastırdığı acıların açığa çıkmasına neden olur. O andan itibaren Defne, Emirhan'ın karanlık yüzüyle ilk kez karşılaşacaktır.
Barış ise Defne'nin kendini riske atmasından endişelenir. Bu yüzden de Emirhan'ın göründüğü gibi masum olmadığını ispatlamak için harekete geçer. Fakat bir anda, kendini Nehir'le büyük bir yanlış anlaşılmanın içinde bulur.
Evden kaçtığı o korkunç gecenin peşine düşen Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamaya çalışırken kendini bodrum katındaki gizemli odanın önünde bulur ve nihayet içeri girmeyi başarır.
Kapıyı araladığında ise geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşecektir. Peki o kapının ardında Defne'yi ne beklemektedir?
Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran (Sait), Ayten Soykök (Müjgan), Ecem Sena Bayır (Nehir), Sema Gültekin (Azra), Soner Türker (Davut), Seher Terzi (Hafize), Mümin Karaçil (Selim), Cemre Melis Çınar (Mihri), Sara Yılmaz (Leyla)
Yeni bölüm Cumartesi 20.00'de atv'de!
